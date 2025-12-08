亞太資通訊賽頒獎 蕭副總統：台灣展現科技夥伴決心

（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）2025亞太資通訊科技聯盟大賽（APICTA Awards）頒獎典禮今天在高雄舉行，副總統蕭美琴出席致詞表示，這是台灣睽違9年後再度主辦這項活動，也向世界展現台灣作為穩健、可信賴科技夥伴的決心。

APICTA Awards有亞太資通訊科技年度奧斯卡獎之稱，數發部爭取於今年12月5日至8日在台灣主辦，這是睽違9年，APICTA Awards再度在台灣舉辦。

蕭副總統今天出席APICTA Awards頒獎典禮致詞表示，台灣9年後再度主辦這項活動，以更成熟科技實力、更強產業聚落，以及更開放且堅定的友誼為基礎，向世界展現台灣作為穩健、可信賴科技夥伴的決心。

廣告 廣告

蕭副總統表示，台灣持續推動安全、開放與可治理的數位轉型，透過智慧國家方案，全面強化政府雲架構、資料治理機制與跨部會資安聯防體系；同時致力推動AI新十大建設，打造具有前瞻性與包容性的科技環境。

蕭副總統說，每個參賽隊伍作品，都展現出對未來的深刻洞察，以及讓生活更美好的共同願景；參賽隊伍利用科技解決問題，並促成各經濟體分享知識、交流經驗，也象徵APICTA Awards在推動社會進步、解決問題中扮演的關鍵角色。

APICTA Awards今年競賽涵蓋人工智慧、智慧治理、醫療、教育、永續環境等多元領域，匯集最具潛力企業與青年人才；今年活動共吸引逾200組參賽團隊、參賽作品達256件，台灣更推派43個團隊參賽，展現資通科技領域實力。（編輯：陳仁華）1141208