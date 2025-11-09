亞太醫療永續轉型論壇！徐韻翔引領對話
[NOWnews今日新聞] 由CSRone永續智庫 與 台灣永續能源研究基金會（TAISE） 共同主辦的《2025亞太醫療永續轉型論壇》，5日於台北盛大登場，集結國內外專家學者與業界領袖，近300位各領域嘉賓實體與線上齊聚，線上線下共襄盛舉，由知名主播、同時也是台灣第一位取得ESG企業永續管理師證照的媒體人徐韻翔擔綱主持，以專業且溫暖的氣場，帶領全場跨界對話，共築One Health未來。
今年論壇以「Future is One Health」為主題，呼應世界衛生組織（WHO）倡議的「健康一體（One Health）」精神，聚焦氣候變遷、人力資源與科技變革下的醫療永續發展。徐韻翔主播在開場致詞時表示：「今天的論壇不僅是醫療專業的交流，更是跨越醫療、健康、環境與科技的永續對話。」她指出，今年論壇的兩大核心議題：「綠色醫療價值鏈（Green Healthcare Value Chain）」及「醫療人力與AI協作（AI Collaboration in Healthcare Workforce）」，正是台灣醫療永續轉型的關鍵支點。她進一步分享自身觀察，強調「綠色醫療」不僅是節能減碳，更是從供應鏈管理、資源循環到醫療機構營運模式的全面升級；同時面對AI快速發展，她認為：「AI應成為醫療人員的夥伴，而非競爭者，真正的智慧醫療應以『以人為本、科技為輔』為核心，讓科技強化同時，也能夠充滿溫度。」
論壇內容涵蓋豐富，聚集台日醫療與科技產官學界菁英共同對話。開幕貴賓包括台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、CSRone永續智庫創辦人嚴德芬總經理，以及衛生福利部政要等，由簡董事長開場揭開序幕致詞後，徐韻翔主播也興奮地和在場貴賓分享：「我的ESG企業永續管理師證書，就是由簡又新董事長頒發的！」非常感謝台灣永續能源研究基金會培育許多企業永續管理師人才，為社會貢獻心力，贏得熱烈掌聲。
CSRone 永續智庫創辦人嚴德芬表示：「在氣候變遷加劇、資源挑戰日益嚴峻的今日，醫療體系必須積極面對減排與轉型的雙重挑戰，論壇匯聚了國內外專家學者與醫療機構的實作經驗，期望激盪出永續醫療的新方向與實踐動能。」
論壇上半場「綠色醫療價值鏈」主題中，衛福部醫福會副執行長林名男強調，氣候韌性是醫療體系的基石，醫院應以能源管理與低碳建築策略為核心；頤德事業群副總陳建佑則指出，打造永續醫療供應鏈須仰賴跨產業合作與數據透明。與談嘉賓包括臺北醫院院長鄭舜平、IRPMA公共事務主任委員與玉山銀行永續金融部協理張智凱，從臨床實務、製藥產業與金融支持三面向探討綠色醫療落實之道。
下半場議程「醫療人力與AI協作」由《數位時代》總編輯王志仁主持，大阪大學AI醫療中心副中心長川崎 良教授，以日本實例說明AI如何協助臨床決策與醫療流程優化；衛福部健保署副署長龐一鳴則分享健保數位轉型的最新進展與挑戰，並與林口長庚醫院院長陳建宗共同討論如何平衡AI應用與醫療倫理，確保智慧醫療在制度與人本價值間取得最佳平衡。
主播徐韻翔表示，這是一場兼具溫度與智慧的永續對話，不僅是知識交流的平台，更是產、官、學、研共創永續健康體系的起點，從「綠色價值鏈」跨越到「醫療與 AI 協作」的智慧轉型，唯有跨界共創，台灣才能在亞太醫療永續的浪潮中成為標竿，持續向醫療永續轉型之路成功邁進，期待共同構築 One Health 的未來藍圖，為「健康台灣、永續社會」的願景匯聚能量。
台灣正面臨高齡化、醫療人力短缺，以及極端氣候帶來的熱島效應與健康不平等等多重挑戰，此次論壇匯聚醫院、政府、學術界與供應鏈夥伴，從不同視角探討醫療永續轉型的實踐路徑。與談者共同指出，綠色供應鏈的協作是醫療減排的基礎，而AI技術的導入更有助於提升效率、緩解人力壓力，永續轉型是一場系統性的革新，從醫院管理、城市設計、教育宣導到科技創新，唯有跨界攜手投入，才能實現氣候與健康並進的永續目標。
