亞太電信網路2025年底永久關閉 遠傳：沒做這動作將面臨斷訊

遠亞合併案整併進度來到最後階段，遠傳電信近日發出「重要客戶專屬權益通知」，預告原亞太電信網路將於2025年12月31日24：00全面關閉，屆時若原亞太用戶仍持有舊版SIM卡，將面臨無法上網、收發簡訊及撥接電話的窘境；遠傳電信呼籲用戶盡量於2025年底前攜帶雙證件至門市完成免費換卡，以確保通訊不中斷。

鼓勵用戶無痛轉移！權益不變、加碼送好禮

為了消除用戶對於合約變動的疑慮，遠傳電信強調換卡後「可維持原合約不變」；這意味著用戶原先在亞太電信享有的資費方案與權益將全數保留，僅需更換SIM卡即可接入遠傳網路。

廣告 廣告

此外，為了鼓勵用戶儘早行動，遠傳電信祭出多項「享心生活專屬禮遇」；期限內完成指定資費換卡，用戶可獲得包括生日禮friDay購物金（100元起）、超級門票5折起、活動賺幣折抵電信帳單，以及Spotify Premium免費聆聽3個月等優惠。

錯過期限怎麼辦？雖有緩衝期但限制多

針對因故無法在2025年底前完成換卡的用戶，遠傳電信將暫時提供「國內漫遊至遠傳網路服務」至2026年3月31日 結束；在這三個月的緩衝期內，雖然不另加計漫遊費，但用戶將面臨三大潛在風險：



． 上網順暢度影響：網速可能不如直接更換遠傳SIM卡穩定。

． 語音通話限制：若用戶的手機不支援VoLTE技術，將無法撥打語音電話，甚至包含緊急電話（如110、119），安全堪慮。

． 無國際漫遊：若用戶出國，將無法使用國際漫遊服務。

攜帶雙證件，臨櫃即可辦理

遠傳電信再次提醒，為避免上述不便，建議用戶盡量於2025年12月31日前完成申請；原亞太用戶僅需攜帶「本人有效雙證件（含身分證正本）」就近前往全台遠傳門市，即可免費進行換卡移轉作業。

隨著 3G 網路關閉及電信整併加速，舊有網路設備退場已是定局，原亞太用戶應把握最後黃金時間進行更換，以免跨年夜過後手機淪為「磚頭」。

用戶換卡懶人包

． 截止日期：2025年12月31日

． 必要動作：前往遠傳門市，更換遠傳SIM卡

． 攜帶文件：本人身分證正本 + 第二證件（健保卡或駕照）

． 費用：免費

． 合約影響：維持原亞太合約內容不變

未換卡將導致⋯⋯

． 2026/1/1起僅能使用受限的漫遊服務。

． 手機若無VoLTE將無法打電話（含緊急電話）。

． 2026/3/31後完全斷訊。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）