亞太音樂教育研討 南大分享成果

南大音樂系助理教授黃靜芳（左三）於ＡＰＳＭＥＲ研討會交流音樂教育研究經驗。 （南大提供）

記者陳治交∕台南報導

國立台南大學音樂學系助理教授黃靜芳長年投入音樂教育研究，她帶領碩士班師資生吳怡潔、張庭瑋參與「二０二五亞太音樂教育研究研討會」，分享南大在音樂教育研究的專業實力，也讓更多人認識台灣在音樂與情感教育領域的發展。

ＡＰＳＭＥＲ是亞太地區最具影響力的音樂教育國際研討會。今年以「後人類時代的音樂存在與發展」為主題，探討在科技與虛實融合的時代中，音樂教育的新樣貌與未來方向。

南大音樂系助理教授黃靜芳於此次研討會發表兩篇研究論文，其一探討大學生的聆聽情緒與音樂偏好的關聯，揭示音樂與情緒之間的細緻互動；另一篇則與台北市立大學音樂系教授林小玉、紀雅真合作，介紹台灣在音樂教育中推動「議題導向教學」的實踐，並以「社會情緒學習（ＳＥＬ）」為主軸，展現ＳＥＬ如何促進學生的情緒理解與人際連結。

黃靜芳指導的音樂系研究生吳怡潔、張庭瑋發表碩士研究成果。吳怡潔探討聯合國永續發展目標（ＳＤＧｓ）對台灣音樂教師的影響與回應，分析教師在相關議題中的看法與教學實踐。張庭瑋研究大學生在音樂偏好與情緒智力之間的關聯，揭示音樂與情緒、生活之間的連結，展現音樂教育在情緒理解與表達上的意涵。