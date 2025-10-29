亞太330萬教師荒 跨國民團喊加薪

【時報-台北電】行政院預計於30日公布跨國勞動力精進方案，在現有3K5級制以外，企業每幫1位本勞加薪2千元，可增聘移工1名，但移工占比上限為整體的45％；另政府也正準備設立跨國勞動力延攬中心。行政院今（29）天評估，未來4年內本國勞工加薪受惠人數預估為20萬人，在移工聘僱期滿3年後，要再為本國勞工加薪1次，預計明年第一季實施。 行政院政務委員陳時中表示，勞動部擬定跨國勞動力精進方案，台灣現在缺工，不管是在製造業、服務業都有需要性，整體方案三方向，本勞加薪增額開放、留任久用、強化政府效能。 陳時中說明，本勞加薪聘僱外勞，本來有3K5級制，現在多了一項，只要幫1位本勞加薪2000元，就可以徵聘一個製造業移工，上限是10％。以前3K5級移工占比總數是40％，現在因可能增加10％，所以把總數限縮在45％。 陳時中說，移工也需要增加質，不是只有量而已。工作越久經驗越好，公司的信任度也會增加，以前6年一到就一定要走，現在可以把這樣的人轉任成中階技術人力。以前轉任中階技術人力的上限是25％，現在把它開放成百分之百，只要雙方合意要就可以留，百分之百都可以留。 在強化政府效能部分，陳時中透露政府準備設立

時報資訊 ・ 1 天前