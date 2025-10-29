亞太330萬教師荒 跨國民團喊加薪
教師荒蔓延全球，根據聯合國教科文組織（UNESCO）統計，2030年前亞太區教師短缺高達330萬人。全教總昨日指出，教師待遇結構長期未能有感調整，導致失去職業吸引力，呼籲立法院應盡速修法完成待遇調整法制化；同時，行政院、教育部應立即全面檢討並調升各項教師待遇。全教總訴求獲得國際教育組織EI Global Campaign Manager聲援。
全教總理事長侯俊良指出，現行軍公教員工待遇審議委員排除基層代表，最終由行政院長一人拍板，毫無實質功能，呼籲立法院本會期盡速完成修法，將調薪機制法制化，並將員工代表納入待遇審議委員會，杜絕黑箱。
侯俊良提到，教師薪資結構中的學術研究加給，長期處於凍漲或低幅調整狀態，導致新進教師實質待遇偏低，削弱教師職務吸引力，造成優秀人才不願進入或留任教育現場。
教師鐘點費長期偏低，衝擊兼任、代課教師實質待遇，是師資不足關鍵因素之一，全教總要求政府必須立即對鐘點費進行結構性調整，並調高學術研究加給，提高人才擔任教師的意願，有效穩定教育人力。
侯俊良強調，教師荒不是台灣獨有，解決教師荒方法就是提升教師待遇與專業尊嚴，全教總提出7大訴求，包括學術研究費、導師職務加給、行政職務加給、特教加給、各教育階段鐘點費、私立學校職鐘點費與學術研究費對照公立學校、幼兒園內不論身分別，教保費與導師職務加給，應按實際從事狀況支付。
EI Global Campaign Manager昨透過影片聲援，根據UNESCO統計，在2030年前全球教師仍短缺4400萬人，亞太區教師短缺高達330萬人，教師荒是全球性問題，聯合國建議書已明言，要提供教師有競爭力可比同等專業薪資、良好工作條件，全教總有權與政府協商薪資待遇。
