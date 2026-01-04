亞契光電董事長張詠裕捐贈南應大流行音樂系設備 為培育人才注入新動能

亞契光電董事長張詠裕捐贈南應大流行音樂系相關先進設備，透過產學合作為培育人才注入新動能。（記者李嘉祥攝）

亞契光電股旗下品牌 HDfury董事長張詠裕捐贈台南應用科技大學流行音樂系多套專業環繞聲響系統，並提供教育訓練工作坊，副校長張人懿代表學校受贈，感謝張詠裕董事長義舉，協助學校提升教學資源，也深化產學合作，為培育未來音樂產業人才注入新動能。

南應大表示，學校以文創產業為發展核心，流行音樂系邀知名音樂人林隆璇教授擔任系主任，致力於培育流行音樂創意人才；Vevaldi 環繞聲響系統由亞契光電自主研發，採用全球最輕便的16聲道Dolby Atmos技術，可提供沉浸式全景聲體驗，此技術已成為影視、遊戲、虛擬實境等領域的工業標準，對產業與學術界而言，有助於培養專業人才並推動創意內容創作。

南應大也肯定張詠裕董事長長期投入公益，關懷偏鄉教育並支持產學合作，展現企業社會責任；此次捐贈由維光音樂有限公司陳恩光老師牽線，並與流行音樂系應用音樂組教授何品達合作，促成產學交流，並結合學校文創特色與專業數位音樂教育，將強化學生在聲音設計、音樂製作及沉浸式體驗創作上的競爭力，為未來文化創意產業注入新能量。

陳恩光老師指出，技術日新月異，若缺乏創意內容，終究無法推動文化與產業發展；南應大文創願景與張詠裕董事長推動產學合作的理念不謀而合。何品達教授說，流行音樂系系擁有優秀專任與兼任師資，具備環繞聲響創意製作的專業能力，獲贈設備如虎添翼，會持續努力培育更多具國際競爭力的音樂人才，並結合文創產業趨勢，打造多元創作平台，為產業與文化發展開創新局。