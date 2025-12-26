亞尼克攜「韓勾ㄟ金針菇」推生乳捲一起苦甜回「柑」 摩斯竟開賣佛跳牆

記者李鴻典／台北報導

2025辛苦了！亞尼克聯手由百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」的自創品牌「金家ㄟ」，一起共同研發，以知名濟州島柑橘蜂蜜茶為靈感，融入比利時貝可拉巧克力可可粉，打造出濃濃年味的韓風生乳捲-「濟州橘風巧克力生乳捲」；真情呈現「苦」與「柑」的風味，細細品嚐如同韓劇裡人生味道，一同苦甜回「柑」，迎接2026年Have a GGUD Year！

亞尼克聯手百萬YTR韓勾ㄟ金針菇「金家ㄟ」獻濟州橘風巧克力生乳捲。（圖／品牌業者提供）

同場加映滿滿柑橘系甜點；包含「橙光橘香巴斯克生起司」、「香橙酥菠蘿起司派」與「香橙起司磚」等甜點，此外，推出一個人甜蜜食刻「迷你巴斯克」新品項共有4款口味。年節全系列12月27日起正式開賣，2026年就用富有年味與好運的酸甜，犒賞自己或送給家人。

亞尼克X金家ㄟ真情獻禮，濟州橘風巧克力生乳捲，5種華麗柑橘相遇比利時巧克力，苦甜回「柑」，售價565元。（圖／品牌業者提供）

亞尼克與金針菇自創「金家ㄟ」攜手打造的濟州橘風巧克力生乳捲，將來自濟洲陽光與獨特火山土壤孕育出的金黃寶石所打造的濟州島柑橘蜂蜜茶，變成韓風生乳捲的靈魂。先以純正比利時巧克力貝可拉天然可可粉與柑橘蜂蜜茶入味泡芙蛋糕，泡芙蛋糕外皮鑲嵌西班牙橙片散發香氣，可可在橙橘烘托下更顯香醇可口。

亞尼克柑橘系列年節甜點開運登場。（圖／品牌業者提供）

內餡採用亞尼克擅長的多層次厚工處理，捲入貝可拉可可粉所調製的可可奶霜與柑桔奶霜。讓人驚豔的是濟州橘風巧克力生乳捲以多達5種的柑橘風味碰撞可可，包含濟州島柑橘蜂蜜茶特製的清新柑橘凍增加口感，再加入微醺香橘瓣、四季桔果泥以及鮮嫩橘瓣，在醇厚微苦與濃郁的口感中，享受清爽酸甜的柑橘尾韻，每一口都帶來滿滿的幸福感。

亞尼克全新橙光橘香巴斯克生起司(6吋)，售價600元。（圖／品牌業者提供）

想衝一波亞尼克攜手「金家ㄟ」打造的韓風生乳捲-濟州橘風巧克力生乳捲，品嚐柑甜年味？2025年12月27日起至2026年2月1日加入YTM官方Line好友可領取指定商品折價券，享「濟州橘風巧克力生乳捲」折價50元優惠，限定YTM蛋糕販賣機通路使用，來YTM袋著新鮮走，享受濟州橘與比利時巧克力協奏的甜。

亞尼克全新迷你巴斯克亮相，甜點控獨享也很可以，4款口味12月27日起開賣。（圖／品牌業者提供）

喜迎 2026 馬年新春，摩斯漢堡搶攻農曆春節送禮商機，將於2026年1月1日元旦陸續開賣一系列春節禮盒、傳統年節點心、以及一人獨享冷凍年菜鍋物獨家販售，此次新品包含「MOS大吉豬肉條」、「MOS山海日·杏仁海苔天婦羅」、「風味杏仁腰果」系列、「薏口土豆」、「炙燒壹口烏魚子」、「牛肝蕈佛跳牆」、「屏東農會紅豆湯禮盒」、「屏東農會紅藜紅豆粥禮盒」等，主打商品「MOS大吉豬肉條」更端出買十送一優惠，全台門市皆可預訂，讓消費者輕鬆備齊春節賀禮。

馬年大吉，喜迎豐年！摩斯漢堡2026新春獻禮。（圖／品牌業者提供）

「MOS大吉豬肉條」推出蜜汁與香檸兩種風味，每盒300元，2入588元、「MOS山海日·杏仁海苔天婦羅」每盒399元，內贈摩斯好朋友碗贈品乙個、「風味杏仁腰果」系列則有「優格莓果風味腰果」及「可可杏仁」兩款，每包單售35元，12入禮盒優惠價299元、「薏口土豆」單包240元、2包優惠價399元、年節必嘗佳餚「牛肝蕈佛跳牆」每包249元，3入$666，附保冷袋1個。將於1月中旬登場的「炙燒壹口烏魚子」每包售價399元、2入禮盒組719元、3入899元。「屏東農會紅豆湯禮盒」與「屏東農會紅藜紅豆粥禮盒」則為預購商品，自1月1日起至2月22日止，任選1盒559元，任選2盒優惠價899元，任選4享優惠價1,649元。

牛肝蕈佛跳牆。（圖／品牌業者提供）

不僅如此，MOS Order APP「跨店取」同享優惠，2026年1月1日至2月28日止加碼釋出，蒟蒻禮盒—蜂蜜檸檬或葡萄口味，優惠價每盒429元，限量1,000組，「MOS米達人-美濃香米飯」20入優惠價660元、經典飯友好搭檔「MOS調理包系列」20入優惠價1,500元、「MOS冰糖銀耳露」24入優惠價1,440元、「濾泡式咖啡」30包優惠價450元、「風味杏仁腰果系列」10包優惠價250元，皆限量500組，要買要快！

年末倒數，跨年儀式感要有！Mister Donut伴粉絲迎接2026年～即日起至1月1日期間購買7入或9入甜甜圈可享239或299元甜甜價，同時9入299元優惠再加碼持悠遊付/卡付款，加贈一顆蜜糖波堤。

Mister Donut跨年甜甜圈7入239元優惠。（圖／品牌業者提供）

不只是甜甜圈，現做飲品也可享第二件5折優惠。

Mister Donut跨年最高享甜甜圈10入299元優惠。（圖／品牌業者提供）

此外，延續2024年的冬至暖心吃湯圓，今年桂冠再度攜手台積電JASM（Japan Advanced Semiconductor Manufacturing）熊本廠人力資源部，於日本熊本縣JASM熊本廠在今(2025)年12月19日及12月22日兩天舉辦「冬至吃湯圓」活動，為遠赴海外工作的台灣同仁與日本在地員工，帶來一碗熟悉卻別具意義的冬至湯圓，讓冬日的台積電JASM熊本廠添增一份來自台灣家的溫度。

台積電JASM熊本廠，台日同仁冬至一同享用湯圓。（圖／品牌業者提供）

在2024年12月16日桂冠首次與台積電慈善基金會合作，桂冠董事長王亞倫和台積電慈善基金會董事長張淑芬一起至日本熊本縣菊陽町社區送餐給長輩，也在台積電JASM熊本廠餐廳舉行台日文化交流活動，讓熊本廠同仁有台日湯圓文化交流；今年桂冠持續與台積電JASM熊本廠人力資源部合作，關注海外同仁的生活，並相信「文化」與「情感連結」同樣是企業照顧的重要一環，因此今年再次以台灣最具意義的冬至節氣，透過一碗湯圓，傳遞溫暖與陪伴。攜手桂冠實業將湯圓送至熊本JASM廠， JASM 廠區於2025年12月19日及12月22日兩天，將象徵「圓滿、團圓」的湯圓，提供廠內台灣與日本同仁一同享用。

台積電JASM熊本廠，準備冬至湯圓提供員工享用。（圖／品牌業者提供）

