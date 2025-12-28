亞尼克聯手百萬YTR韓勾ㄟ金針菇「金家ㄟ」獻濟州橘風巧克力生乳捲。 （亞尼克提供）

記者王正平/高雄報導

亞尼克聯手由百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」的自創品牌「金家ㄟ」，共同研發以濟州島柑橘蜂蜜茶為靈感，融入比利時貝可拉巧克力可可粉，打造出濃濃年味的韓風生乳捲-「濟州橘風巧克力生乳捲」；真情呈現「苦」與「柑」的風味，細細品嚐如同韓劇裡人生味道，一同苦甜回「柑」，迎接2026年Have a GGUD Year！

此外，同場加映滿滿柑橘系甜點；包含「橙光橘香巴斯克生起司」、「香橙酥菠蘿起司派」與「香橙起司磚」等甜點；另，隆重推出一個人甜蜜食刻「迷你巴斯克」新品項共有4款口味。年節全系列12月27日起正式開賣，2026年就用富有年味與好運的酸甜，犒賞自己或送給家人。

亞尼克與金針菇自創「金家ㄟ」攜手打造的濟州橘風巧克力生乳捲，將來自濟洲陽光與獨特火山土壤孕育出的金黃寶石所打造的濟州島柑橘蜂蜜茶，變成韓風生乳捲的靈魂。先以純正比利時巧克力貝可拉天然可可粉與柑橘蜂蜜茶入味泡芙蛋糕，泡芙蛋糕外皮鑲嵌西班牙橙片散發香氣，可可在橙橘烘托下更顯香醇可口。

內餡採用亞尼克擅長的多層次厚工處理，捲入貝可拉可可粉所調製的可可奶霜與柑桔奶霜。

讓人驚豔的是濟州橘風巧克力生乳捲以多達5種的柑橘風味碰撞可可，包含濟州島柑橘蜂蜜茶特製的清新柑橘凍增加口感，再加入微醺香橘瓣、四季桔果泥以及鮮嫩橘瓣，在醇厚微苦與濃郁的口感中，享受清爽酸甜的柑橘尾韻，每一口都帶來滿滿的幸福感。

迎接2026，馬上大吉，亞尼克同步推出「柑橘系」年節甜點，嚐柑甜、過好年；明星商品巴斯克系列推出全新「橙光橘香巴斯克」把濟州島柑橘蜂蜜茶、微醺橘瓣與香橙果餡融入濃厚的半熟起司中，柑橘果香帶出乳酪的微酸與奶香，外層焦香、內裡近半熟般的融口質地，在柑橘風味的牽引下濃郁卻不膩口，讓人忍不住大口品嚐。

人氣回歸則有「香橙起司酥波蘿」以酥菠蘿和橙片佈滿表面，如披薩外觀的豐富視覺，酥脆派塔裡是酸甜香橙果餡融入重乳酪製成的內餡，搭配層次豐富的酥菠蘿以及清香的檸檬皮，每口都飽滿綻放濃郁柑橘滋味；「香橙起司磚」以重乳酪搭配香橙微酸微甜的獨特風味與橙皮尾韻，點綴脆口碎餅乾在底部，為重度起司控帶來療癒爽口的酸甜尾韻。