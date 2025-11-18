亞尼克開賣限定生乳捲盲盒！竟有熱炒九層塔口味？一萬元喝一百杯星巴克

記者李鴻典／台北報導

進入歡慶聖誕模式，想來點新鮮的？生乳捲名店亞尼克再出招，首波推出YTM （蛋糕販賣機）限定「驚喜生乳捲盲盒」，除冠軍原味生乳捲之外，還有機會搶先吃到超級獵奇口味-九層塔檸檬生乳捲、抹茶控最愛-宇治抹茶生乳捲以及精品級巧克力-厄瓜多爾黑巧克力生乳捲。

熱炒風味？亞尼克YTM獨家限定九層塔檸檬生乳捲，綠檸檬酸甜竟帶著獵奇尾韻，等著嚐鮮族FUN膽開吃。（圖／品牌業者提供）

單盒售價392元，最高現省238元，特殊與高單價口味合計兌換機率高達70%。即日起至12月6日於全台66站點販售！

亞尼克YTM限定驚喜生乳捲盲盒即日起開賣。（圖／品牌業者提供）

聖誕就要「粉」吸睛，亞尼克超人氣脆皮巧克力系列生乳捲再推新作，全新「草莓脆皮巧克力生乳捲」亮相，粉嫩造型讓少女心大爆棚，手工披覆製作，每日限量200條；新品「戲雪尋莓生乳捲」吃得到滿滿草莓凍口感與覆盆莓果粒，以及多款門市常態新品繽紛登場。

亞尼克獻上草莓脆皮巧克力以及戲雪尋莓生乳捲，草莓控手刀快衝。（圖／品牌業者提供）

此外，隨享卡年終感恩季起跑，即日起至12月6日買寄捲套餐乙組即贈100元商品抵用券，贈品可累計。

亞尼克隨享卡全新「超值寄捲套餐」登場。（圖／品牌業者提供）

普發萬元入手，星巴克星送禮推出限量專屬贈禮「歡樂同慶 百杯幸福」，即日起於星巴克APP即時送禮平台「星送禮」開始搶購，單組販售金額$10,000元，每組內含100張星巴克電子飲料券，每張飲料券可換到140元(含)以下之任一飲料乙杯，一萬元放大1.4倍驚喜回饋，活動期間限量銷售1,000組，活動詳情依星巴克網站公告為準。

星巴克星送禮推出限量專屬贈禮「歡樂同慶 百杯幸福」。（圖／品牌業者提供）

今年聖誕節，來自米蘭、擁有超過兩百年歷史的經典甜點品牌 COVA MONTENAPOLEONE 1817，以義大利最具代表性的節慶甜點 Panettone 發酵麵包，為冬日時光增添溫暖香氣。除經典原味 Panettone 外，COVA 推出聖誕限定的巧克力口味與杏桃口味，以三款風味詮釋義式節慶的甜蜜靈魂。經典原味Panettone—傳承1817年米蘭原始配方，以蜜漬橙皮與葡萄乾交織出香氣與層次。巧克力 Panettone—醇厚可可香氣貫穿整體，質地柔潤、甜度平衡，溫暖冬日味蕾。杏桃 Panettone—以清新果香與細緻麵體打造出酸甜交織的優雅滋味，清爽迷人。

COVA MONTENAPOLEONE 1817，以義大利最具代表性的節慶甜點Panettone發酵麵包，為冬日時光增添溫暖香氣。（圖／品牌業者提供）

今年的 COVA 聖誕 Panettone推出三款質感包裝，經典金色紙質包裝—傳遞 COVA 的義式優雅與簡約格調。米蘭典藏鐵盒包裝—以細膩紋理與精緻設計展現收藏美學，象徵工藝與傳承。聖誕金禮盒包裝—閃耀節慶氛圍，傳遞祝福與喜悅，最適合作為節日贈禮。即日起，三款聖誕限定 Panettone 已於 COVA 官方網站開放預購。凡預購滿 NT$1,500 元以上，即可獲得 購物金 NT$50 起。聖誕限定優惠 — 現折 NT$100。

日本專業咖啡大廠 UCC添喜訊—UCC 冠軍團隊成員、拉花冠軍咖啡師 林紹興，於 11月16日最新國際賽事「2025 WCC 世界盃拉花大賽–台灣選拔賽」再度奪冠，並將代表台灣前進世界舞台；而今年 7 月剛嶄露頭角的新秀 陳令婕，亦在「2025 台灣虹吸式咖啡大賽」勇奪冠軍，以亮眼成績展現新世代咖啡師的卓越潛能。兩位冠軍的誕生，為 UCC 冠軍監修團隊再添強勁能量，凸顯品牌在專業培訓與技術傳承上的深厚實力。

UCC冠軍監修精神，以專業、堅持、職人精神，淬鍊出世界級風味。（圖／品牌業者提供）

UCC旗下明星商品「冠軍監修」系列，由世界冠軍咖啡師共同監製，完整呈現國際賽事級的深層風味；全系列三款深受消費者喜愛的咖啡豆與濾掛式咖啡—甘醇橙香、蜜柑堅果、醇香果調—在今年冬季點亮溫馨的專屬咖啡儀式感。

UCC「冠軍監修」，全系列推出咖啡豆與濾掛式咖啡。（圖／品牌業者提供）

當代餐酒文化正在改寫規則，從Fine Dining的嚴謹到餐酒館的隨性，風味正走向更自由、更真實的境界。麥卡倫延續《為時代 創新味》精神，繼《新餐桌》開啟Fine Dining感官交響、《團圓美味學》詮釋台灣年節餐桌風味、《甜蜜新浪潮》展現甜點極致創作後，再度攜手飲食作家葉怡蘭，打造《新餐酒時代》。在這場風味革命中，威士忌不再只是配角，而是餐桌的靈魂。歲末時分，邀你探索「在講究中尋找餘裕，在簡約中品味豐盈」的餐酒哲學，開啟屬於新世代的味蕾新態度。

麥卡倫《為時代 創新味》再度攜手葉怡蘭，開啟歲末餐桌新態度。（圖／品牌業者提供）

