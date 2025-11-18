亞尼克開賣限定生乳捲盲盒！竟有熱炒九層塔口味？一萬元喝一百杯星巴克
記者李鴻典／台北報導
進入歡慶聖誕模式，想來點新鮮的？生乳捲名店亞尼克再出招，首波推出YTM （蛋糕販賣機）限定「驚喜生乳捲盲盒」，除冠軍原味生乳捲之外，還有機會搶先吃到超級獵奇口味-九層塔檸檬生乳捲、抹茶控最愛-宇治抹茶生乳捲以及精品級巧克力-厄瓜多爾黑巧克力生乳捲。
單盒售價392元，最高現省238元，特殊與高單價口味合計兌換機率高達70%。即日起至12月6日於全台66站點販售！
聖誕就要「粉」吸睛，亞尼克超人氣脆皮巧克力系列生乳捲再推新作，全新「草莓脆皮巧克力生乳捲」亮相，粉嫩造型讓少女心大爆棚，手工披覆製作，每日限量200條；新品「戲雪尋莓生乳捲」吃得到滿滿草莓凍口感與覆盆莓果粒，以及多款門市常態新品繽紛登場。
此外，隨享卡年終感恩季起跑，即日起至12月6日買寄捲套餐乙組即贈100元商品抵用券，贈品可累計。
普發萬元入手，星巴克星送禮推出限量專屬贈禮「歡樂同慶 百杯幸福」，即日起於星巴克APP即時送禮平台「星送禮」開始搶購，單組販售金額$10,000元，每組內含100張星巴克電子飲料券，每張飲料券可換到140元(含)以下之任一飲料乙杯，一萬元放大1.4倍驚喜回饋，活動期間限量銷售1,000組，活動詳情依星巴克網站公告為準。
今年聖誕節，來自米蘭、擁有超過兩百年歷史的經典甜點品牌 COVA MONTENAPOLEONE 1817，以義大利最具代表性的節慶甜點 Panettone 發酵麵包，為冬日時光增添溫暖香氣。除經典原味 Panettone 外，COVA 推出聖誕限定的巧克力口味與杏桃口味，以三款風味詮釋義式節慶的甜蜜靈魂。經典原味Panettone—傳承1817年米蘭原始配方，以蜜漬橙皮與葡萄乾交織出香氣與層次。巧克力 Panettone—醇厚可可香氣貫穿整體，質地柔潤、甜度平衡，溫暖冬日味蕾。杏桃 Panettone—以清新果香與細緻麵體打造出酸甜交織的優雅滋味，清爽迷人。
今年的 COVA 聖誕 Panettone推出三款質感包裝，經典金色紙質包裝—傳遞 COVA 的義式優雅與簡約格調。米蘭典藏鐵盒包裝—以細膩紋理與精緻設計展現收藏美學，象徵工藝與傳承。聖誕金禮盒包裝—閃耀節慶氛圍，傳遞祝福與喜悅，最適合作為節日贈禮。即日起，三款聖誕限定 Panettone 已於 COVA 官方網站開放預購。凡預購滿 NT$1,500 元以上，即可獲得 購物金 NT$50 起。聖誕限定優惠 — 現折 NT$100。
日本專業咖啡大廠 UCC添喜訊—UCC 冠軍團隊成員、拉花冠軍咖啡師 林紹興，於 11月16日最新國際賽事「2025 WCC 世界盃拉花大賽–台灣選拔賽」再度奪冠，並將代表台灣前進世界舞台；而今年 7 月剛嶄露頭角的新秀 陳令婕，亦在「2025 台灣虹吸式咖啡大賽」勇奪冠軍，以亮眼成績展現新世代咖啡師的卓越潛能。兩位冠軍的誕生，為 UCC 冠軍監修團隊再添強勁能量，凸顯品牌在專業培訓與技術傳承上的深厚實力。
UCC旗下明星商品「冠軍監修」系列，由世界冠軍咖啡師共同監製，完整呈現國際賽事級的深層風味；全系列三款深受消費者喜愛的咖啡豆與濾掛式咖啡—甘醇橙香、蜜柑堅果、醇香果調—在今年冬季點亮溫馨的專屬咖啡儀式感。
當代餐酒文化正在改寫規則，從Fine Dining的嚴謹到餐酒館的隨性，風味正走向更自由、更真實的境界。麥卡倫延續《為時代 創新味》精神，繼《新餐桌》開啟Fine Dining感官交響、《團圓美味學》詮釋台灣年節餐桌風味、《甜蜜新浪潮》展現甜點極致創作後，再度攜手飲食作家葉怡蘭，打造《新餐酒時代》。在這場風味革命中，威士忌不再只是配角，而是餐桌的靈魂。歲末時分，邀你探索「在講究中尋找餘裕，在簡約中品味豐盈」的餐酒哲學，開啟屬於新世代的味蕾新態度。
週一優惠！星巴克連2天買1送1 超商咖啡「10元爽喝」
星巴克今、明(17、18日)推出買一送一優惠，於活動期間購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。此外，週一咖啡日，全家單品咖啡、特濃咖啡大杯同品項+10元多1杯。中天新聞網 ・ 1 天前
「奶昔大哥」來了！麥當勞11/19限量開賣 肯德基祭47折優惠
台灣麥當勞將於11月19日推出在韓國引發熱潮的「奶昔大哥毛毛包」，同時台灣限定的「奶昔大哥購物袋」也將同步開賣。此外，麥當勞奶昔也將回歸，首波於12間指定餐廳試賣，提供香草、草莓兩種口味。中天新聞網 ・ 1 天前
普發一萬ATM今天領有6000元大禮包！中信銀還推超商獨家禮、OPENPOINT 50點
行政院普發一萬ATM領有感且禮更大！中信金（2891）旗下中國信託商業銀行6日宣布推出ATM領取普發現金，可享超過新台幣「6000元優惠大禮包」、「LINE官方帳號首次綁定優惠」及「超商獨家買2送2合作活動」等三大好康方案，不僅內含餐飲品牌優惠券組合、7-ELEVEN的OPENPOINT 50點回饋，更有機會將「Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界同捆組」帶回家。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前
資訊月開搶！筆電・摺疊手機・Switch 2 通通下殺！送機械鍵盤＋滿額抽好禮＋最高回饋 5,000！
年底總讓人有股「該升級生活質感」的衝動，不論是想換筆電、升級顯卡，還是添購居家電器，今年【Yahoo 購物中心資訊月｜11/17–11/23】絕對是最划算的入手機會！Yahoo好好買 ・ 12 小時前
普發萬元怎麼花最超值！小資族爆推「質感清單」3 種聰明花法必看
普發萬元終於在11月入袋，群組都在討論「欸～收到沒？」那瞬間真的有種幸運值被灌滿的感覺，很多朋友都在煩惱這筆錢該怎麼用才不會浪費，有人選擇存起來、有人想拿去投資，但其實普發萬元的意義不只是一筆補貼，而是讓你重新好好對待自己的生活，如果想把這份幸運放大，小資族一致認為最聰明的做法是投入在能「每天都用到」的質感清單裡，就能把11月的幸運感一直延續到年底～Yahoo好好買 ・ 12 小時前
$11衛生紙開搶！倍潔雅品牌日1日限定箱購滿折最高省350，滿額再送超贈點！
精打細算又追求生活品質的你，是不是常常覺得衛生紙消耗量大，又希望買到CP值最高的選擇呢？這次「倍潔雅品牌日」絕對會讓你驚喜連連！11/17 限定，多款倍潔雅、Livi 優活、PASEO 明星商品全面下殺，限量 $11 衛生紙、箱購 $699 起，不只挑戰市場最低價，還有滿額折價券、超贈點回饋，讓你省上加省，輕鬆囤好囤滿！快跟著我的腳步，一起來看看這次品牌日有哪些必搶好物！Yahoo好好買 ・ 1 天前
日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
冷空氣一波波來襲，正是最適合吃暖心料理的季節。對許多台灣人而言，只要氣溫一下降，就會開始懷念日本味，從厚切牛舌、炭火燒肉到壽喜燒、金黃炸豬排，每一道都能喚起旅日回憶。日本餐飲品牌在台掀起新一波開店熱潮，各大線上平台也同步推出超值日本料理餐券優惠，人氣壽喜燒、小酌系居酒屋、高級壽司餐券通通都85折起，「揪愛Mei」小編一次幫你整理好，讓你不用飛日本，也能吃到原汁原味的幸福滋味。Yahoo夯好物 ・ 1 週前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年11月限時無門檻免運費/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter推出極抵優惠，任何購物只要在付款前輸入優惠碼，即可免運費送到家中，再送$300回贈優惠可下次購物使用，難得一見的優惠！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 5 小時前
劉書宏爆被健身教練打到「骨裂發炎」！經紀人發聲曝近況
劉書宏9月初突在社群上透露「肋骨骨裂」的消息、暴瘦4公斤，當時絕口不提原因，18日有新聞傳出，他和健身教練好友蔣政8月底起爭執，雙方大打出手，但劉書宏體力不及對方、並且受了重傷。對此，劉書宏經紀人表示，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」中時新聞網 ・ 4 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 9 小時前
油車萬元開銷、開特斯拉年省15萬起！買屋有充電樁別高興太早：問清楚是「出線」還「全套」｜好宅報報
根據「財團法人車輛研究測試中心」統計報告指出，臺灣自2020年起，純電動車(BEV)登記數突破1萬輛並開始顯著攀升，截至2024年底，登記數已近十萬台(96,367輛)，普及率1.1%(整體小客貨登記數約840萬輛)，隨著電動車牌照稅開徵與貨物稅減免確定延至2030年，預料將會有更多民眾投入電動車車主行列。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 14 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前