亞市「Oak & Ivy」1哩內有4幼兒園 居民憂遊民安全隱患

位於洛杉磯縣華人區亞凱迪亞的「Oak & Ivy Apartments」可負擔住房項目，已獲洛縣政府批准，並計畫於2028年夏季開放，目前處於公共資金審批階段。此項目100%提供給曾為無家可歸者的低收入群體，當地民眾強烈反對，擔憂未來安全隱患。

「Oak & Ivy」住房項目位於亞市南側，屬於洛縣非建制區。居民Lucy Zhang指出，此處1哩內就有四家幼兒園，很多孩子在學校就讀，曾發生遊民趴在學校窗戶嚇哭小朋友。作為一名母親，Lucy擔憂，項目建成後，95戶無家可歸者住在裡面，其中可能有精神疾病患者，將給孩子帶來極大安全隱患，「考慮到學校周邊社區，我們堅決反對這個項目，一定要保護孩子不受傷害。」Lucy18日在開發商舉辦的說明會上，質疑該項目安全性。

亞市議員高卿（Michael Cao）、副市長王愛琳18日均到場。高卿指出，這是洛縣住房項目，並非城市管轄項目，呼籲民眾向有關部門積極發聲。此前他已致函縣政委員巴格（Kathryn Barger），請求對該項目進行全面的技術、法規審查。王愛琳認為，「Oak & Ivy」已轉變為100%安置曾為無家可歸人士的住房，並受政府租房補貼（Section 8 voucher），「95個單位、6層樓，只有23個停車位，勢必對鄰近社區的交通、安全與生活品質造成影響。」她表示曾致信巴格，未獲實質回應，決定再次致信為民發聲。

非營利組織亞凱迪亞安全衛士聯盟（ASG）負責人Jeff Chang表示， 「Oak & Ivy」若接受洛縣資金支持，據以往類似項目運作模式，可能需接收部分有嚴重心理健康問題的住戶。Jeff指出，開發商此前Carlsbad項目啟用兩年內，居民共撥打超過700通緊急服務電話，若類似情況在亞市發生，開發商應書面承諾已有專項資金，承擔額外公共服務成本，不能將財務與資源壓力轉嫁給當地納稅人。

ASG發起人之一Susan Guo建議市民，盡快電郵洛縣規畫部門主任Amy J. Bodek（電郵：Executive@planning.lacounty.gov，電話：213-974-6401）、縣政委員巴格（電郵Kathryn@bos.lacounty.gov、電話213-974-5555），以及項目開發商（電郵：Info@OakAndIvyApartments.com，電話：888-988-4217），公開表達反對意見，並請求問題解決前不向開發商撥付公共資金。

據悉，民意徵集截止日為2026年1月 5日。巴格辦公室代表、洛縣工作人員18日晚均到場參加開發商的項目說明會，並聽取民眾意見，但尚未置評。對於居民的眾多質疑，開發商當晚沒有正面回答。

