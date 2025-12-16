亞帕青勇奪13金 李洋：持續優化運動環境

第5屆杜拜亞洲帕拉青年運動會，台灣隊勇奪 13金、14銀、13銅的史上最佳成績。（運動部提供）

2025年第5屆杜拜亞洲帕拉青年運動會（亞帕青）台灣代表團締造歷史新頁，以13金、14銀、13銅的亮眼成績榮耀返國。運動部今（15）日特別舉辦返國餐會，慰勉選手精采表現及後勤團隊的辛勞，運動部長李洋、政務次長鄭世忠、代表團副團長張雷鳴與代理秘書長張富貴等人出席，向全體成員致上最高肯定。





李洋致詞時感謝中華帕拉林匹克總會與所有隊職員的付出，強調選手、教練、隊醫、運動防護員、照護員、點頭員、陪跑員及輪椅維修人員等，每一個角色都不可或缺，正因團隊緊密合作，才能讓世界看見台灣。他表示，運動部將持續優化運動環境，提供更多元參與機會，支持選手追逐夢想，請國人持續關注適應運動發展。

副團長張雷鳴指出，本屆亞帕青是台灣近年最大規模的代表團，並繳出史上最佳成績，看到許多年輕選手初登國際舞台就勇奪佳績，令人感動與驕傲。他形容運動部、選手、教練與中華帕拉總會就像桌子的四隻腳，缺一不可，這群選手展現的堅韌精神，正是最佳「台灣代言人」。





餐會中，奪金選手代表也致贈簽名團旗與大會紀念品，感謝政府支持。運動部表示，隨著今年正式成立並設置「適應運動司」，未來將在訓練環境、運動科學、醫療防護與心理支持等面向持續投入，落實運動平權，成為選手最堅實的後盾。



