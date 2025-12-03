亞幣全面彈升！新台幣升破31.4字頭 中止連三黑

新台幣終場收31.344元、升9.1分，中止連三黑。資料照



市場幾乎篤定美國聯準會（Fed）下週降息，美股四大指數收紅，激勵台股今（12/3）日大漲逾200點，外資回頭買超，帶動新台幣匯率早盤直接升破31.4元，午後起外資匯入力道加劇，升幅持續擴大，最高觸及31.313元，央行尾盤進調節，終場收31.344元、升9.1分，中止連三黑，因觀望氣氛濃厚，總成交值15.89億美元。

在比特幣大漲下，帶動科技股走揚，美股四大指數小幅收紅，美元指數滑落至99.2附近，非美貨幣全面彈升。匯銀人士表示，台股延續漲勢，新台幣匯率一早直接升破31.4元，在外資回頭買超，推升匯價一路朝31.3元邁進，盤中震盪1.2角，央行在尾盤進行回防，升幅出現收斂，最終收31.344元，中止連三黑。

匯銀人士指出，投資人靜待即將公布的ADP小非農就業報告，這也是利率決策會議之前，最後一份重要的就業數據，若數據符合預期，勢必強化降息信心，不過，近期市場逐漸消化降息利多，美元雖然偏弱，仍在99價位上方，不排除降息之後，新台幣轉為偏升格局，短期內在31.25至31.5元間盤整。

根據央行統計，美元指數跌0.23%、歐元升0.24%，亞幣全面彈升，新台幣漲幅最大、升0.29％，人民幣升0.1％、星幣小漲0.08％，日圓和韓元也分別升0.04％、0.03％。

