亞幣競貶潮再起？日圓、韓元逼近關鍵價位、台幣一度貶破31.1元

台幣盤中貶破31.1元。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕受到美政府重啟在即影響，美元近日走勢偏強，加上日本新政府恐延後升息的預期，使日圓兌美元12日早盤一度貶破155關卡、創近九個月新低，今早持續回測155關卡；韓元也逼近2009年金融危機低點，市場擔憂亞幣競貶潮再起下，外媒傳出美方要求台灣投資金額介於日韓之間，使台北股匯同步走低，新台幣兌美元匯率早盤一度貶破31.1元，午後隨美元急殺、跌幅收斂，最後收31.081元、貶1.2分，續創半年來新低。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數下跌0.19%、韓元上漲0.15%、人民幣升0.29%、新幣升0.22%、日圓貶0.06%、台幣貶0.04%，亞幣走勢分歧。

匯銀主管指出，日圓、韓元走貶除美元強勢外，主要是受到國內政治與經濟因素影響。市場認為，日本新首相高市早苗可能影響日本央行決策、延後升息時程。高市表態希望維持低利率，並要求日銀總裁植田和男定期向政府報告，被視為「軟性干預」。分析師瑟歐雷特指出：「市場仍預期日銀12月升息，但愈來愈多人擔心可能延至明年1月。」投資人因此加碼拋售日圓，進一步壓低匯價。

儘管日本財務大臣片山皋月本週再度釋出「高度關注過度波動」的警告，不過市場觀察家認為，即使日圓貶破155關卡引發官方干預，若政策維持寬鬆，恐難改貶勢。

韓元方面，今日韓元兌美元最低下探至1475.1，逼近1487.45關鍵價。南韓央行行長李昌鏞出面表示，若波動過度將採干預，但外界認為其態度仍相對謹慎。韓元近33個月累計貶約6%，主因外資撤出與居民海外投資增加，僅11月外資即淨賣出52億美元南韓股票。IMF預估，南韓今年經濟成長僅0.9%，為亞洲主要經濟體最低。

新台幣亦未倖免，早盤貶破31.1元、盤中最低31.103元。匯銀主管分析，除台美關稅談判消息面衝擊外，近日台幣呈現緩貶走勢，與外資匯出與美元偏強有關。

後續觀察日、韓央行除口頭喊話外是否進場干預，另外，美元短線雖受美政府重啟激勵，但中長期仍取決於聯準會政策。尤其聯準會12月是否繼續降息各界看法仍然分歧，投資人關心美政府重啟後，各項經濟數據是否發布，屆時對聯準會後續動向有重新評估，並可能影響資金流向。

