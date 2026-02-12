亞幣齊揚！人民幣創近3年新高，新台幣升破31.4元。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管美就業數據亮眼、市場對聯準會降息預期降溫，但美元走勢震盪，新台幣兌美元匯率持續消化前一日封關日外資買超動能，加上亞幣齊揚激勵，匯價一早即升破31.4元價位，勁揚逾1角，中午暫時收在31.39元、升值8.8分，台北外匯經紀公司成交量9.21億美元。

台股11日封關日氣勢如虹，外資不畏農曆春節長達11天連假，單日買超574.95億元，部分外資採T+1方式，今早新台幣匯市持續消化外資匯入力道，加上出口商年底拋匯，推升匯價早盤最高升抵31.378元，創2月以來新高價。

主要亞幣也延續前一日升值走勢。其中，人民幣一馬當先，離岸價近3年來首破6.9價位；日圓兌美元匯率從日本大選後反彈迄今，已連續5日走升，今早亦來到152.36、2週高點。

在台股封關後，13日為新台幣匯市在蛇年最後一個交易日，可望結束自虎年以來連續3年貶值走勢。

