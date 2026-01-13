亞幣齊跌！新台幣再創波段新低，暫收31.67元。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕川普政府對聯準會(Fed)主席鮑爾出手，在多位Fed官員公開聲援下，鮑爾也表態將正面迎戰，Fed獨立性再度成為市場焦點。相關爭議引發金融市場震盪，美元指數先跌後彈，今早在亞洲電子盤走強、並逼近99整數關卡，主要亞幣承壓走貶，其中日圓、新台幣雙雙下探波段新低。

新台幣兌美元匯率中午暫時收在31.67元、貶值4分，台北外匯經紀公司成交量7.31億美元。

台積電15日將召開法說會，法說行情提前發酵，今早股價再刷歷史新高，帶動台股大盤指數續創新高，不過匯市表現明顯脫鉤。新台幣早盤以31.61元、升值2分開出後，最高只升至31.599元，隨後在美元轉強及外資匯出壓力下急貶，最低觸及31.68元，之後在31.6元附近震盪整理。

廣告 廣告

另，市場傳出台美關稅傳降至15%，換取台積電須在美國再投資興建至少5座半導體廠，消息仍待證實，是否影響股匯走勢，有待觀察。

主要亞幣同步走弱，其中，日圓因市場揣測日本首相高市早苗可能宣布解散眾議院、提前舉行大選，政治不確定性升溫，匯價再度貶破158日圓兌1美元關卡，目前來到158.76、逼近159，續寫近一年新低。

韓元同樣不振，今早盤中貶幅一度超過0.5%；連近日表現相對強勢的人民幣也受到拖累，離岸人民幣今早貶回6.9744兌1美元。

匯銀人士指出，日股、台股相繼創下新高，但匯價卻同步走低，除各國內部政經因素影響外，不排除與外資在新興亞洲市場逢高獲利了結、資金匯出有關。在外資尚未明顯回流前，新台幣短線恐仍維持緩步走貶格局。

【看原文連結】

更多自由時報報導

新台幣連4黑！收31.63元 創逾8個月新低

股匯分歧！新台幣先升後貶 暫收31.625元

美股收盤》傳台美關稅將敲定！台積電ADR漲2.52％ 美股全收紅

台美關稅將敲定 紐時：對台關稅降至15％ 台積電將在美再建5座晶圓廠

