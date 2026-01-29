亞德客去年獲利84億元創新高 今年估業績成長逾1成

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）氣動元件廠亞德客-KY今天指出，在電子設備、電池、車用、照明能源等應用業績可成長下，預期今年集團業績目標成長超過10%。亞德客-KY自結2025合併營收343.3億元，年增12%，創歷史新高，稅後獲利84億元創新高，每股稅後純益42元。

亞德客-KY下午受邀外資舉辦線上法人說明會，展望產品主要應用，亞德客-KY集團副總經理曹永祥預期，今年電子設備應用業績可成長10%，電池製造設備應用可成長雙位數百分比，車用設備應用可成長雙位數百分比，太陽能、照明和能源應用可成長。

展望今年氣動元件市況，曹永祥評估仍可年成長低個位數百分比，亞德客-KY氣動元件業績可成長10%，優於產業平均表現，他預估亞德客-KY集團今年業績目標成長超過10%，營業利益率可維持31%水準，目前氣動元件稼動率在110%高檔。

在線性滑軌，曹永祥評估今年市場需求增加，亞德客-KY維持既有價格策略，帶動更多客戶採用。

亞德客-KY下午也公布2025年第4季自結財報，單季自結合併營收新台幣90.35億元，較2024年同期增加18%，創單季新高，去年第4季毛利率47.51%，較去年第3季毛利率46.04%增加，單季歸屬母公司業主獲利23.27億元，較去年第3季20.99億元成長，並超過2024年第2季22.61億元，創單季新高，去年第4季每股基本純益11.64元。（編輯：林家嫻）1150129