亞德客：上調今年業績成長至15% 氣動元件明年看佳

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）氣動元件廠亞德客-KY今天表示，10月出貨優於預期，上調今年集團整體業績成長幅度至十位數中段區間（約15%），預期2026年氣動元件市況可優於今年，明年電子設備、電池、車用等應用業績可成長。

亞德客-KY下午受邀外資舉辦線上法人說明會，展望產品主要應用，亞德客-KY集團副總經理曹永祥指出，儘管先前電子設備應用小幅拉回，不過預期亞德客-KY今年在電子設備應用出貨可成長近10%，2026年相關應用出貨可再成長10%。

在電池產業應用，曹永祥指出，中國政策持續推動，預期明年在相關應用業績成長幅度可到雙位數百分比，也預期明年車用相關業績成長雙位數百分比。

至於關稅變數影響，曹永祥分析，美國和中國在關稅議題仍未底定，不過從2018年起，中國大部分客戶就受到關稅等變數干擾，儘管目前美國關稅因素仍對中國經濟有些許影響，但從客戶角度來看，主要是心理因素居多。

曹永祥指出，亞德客-KY持續關注關稅變數進展，提出相對應的銷售策略提高市占率，以支撐營運成長動能。

展望今年和明年氣動元件市況，曹永祥指出，相關需求從2024年底已進入溫和復甦循環，預期今年產業可年成長低個位數百分比，預期明年市況可優於今年。亞德客-KY透過開發新品和推動品牌形象，預估今年業績可成長10%，較整體產業成長幅度要佳。

近期有部分投資人擔心中國反內捲政策影響氣動產品需求，他指出，亞德客-KY認為相關政策對氣動產業需求影響非常有限，反而對整體市場交易秩序有利，主要是氣動產品支持生產線的需求，而不是在終端產品。

在線性滑軌營運，曹永祥指出，產業需求仍趨緩，加上同業價格競爭，預期明年市場需求可隨著氣動元件溫和復甦而回升。

亞德客-KY公布第3季自結財報，單季自結合併營收新台幣82.46億元，較去年同期增加11.7%，創歷史同期新高，第3季毛利率46.04%，較第2季46.01%微增，單季歸屬母公司業主獲利20.99億元，較第2季20.37億元微增，續創單季次高，第3季每股基本純益10.5元。

亞德客-KY今年前3季自結合併營收252.94億元，年增10%，前3季獲利60.72億元，前3季每股純益30.36元。（編輯：張均懋）1141030