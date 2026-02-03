亞德客1月營收創新高 接單出貨優於預期

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）氣動元件廠亞德客-KY今天下午公布1月自結合併營收新台幣37.02億元，較2025年12月成長11.76%，比去年同期增加66.81%，創單月新高。

亞德客-KY指出，1月接單金額持續大於出貨金額，接單及出貨持續優於預期，越來越多客戶正面看待未來需求。從應用來看，亞德客-KY指出，1月電池產業、通用機械、機床設備、包裝產業及電子產業有較好出貨。

展望第1季，亞德客-KY預期，整體氣動產業及市場需求已逐步回溫，不過每年中國春節假期的時間點不同，影響狀況也不同，亞德客-KY建議將1月及2月相關數據合併評估較適當。

廣告 廣告

今年營運方面，亞德客-KY對氣動產業需求及公司整體發展狀況維持樂觀看法。亞德客-KY認為，中美之間關稅議題近期似乎有緩解的跡象，預期中國大陸政府仍會視狀況，持續發布政策支持。

亞德客-KY先前評估，今年集團業績目標成長超過10%，在電子設備、電池、車用、照明能源等應用業績可成長。（編輯：楊蘭軒）1150203