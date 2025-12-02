亞德客11月營收同期新高 樂觀展望延續至明年

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）氣動元件廠亞德客-KY今天晚間公布11月自結合併營收新台幣30.25億元，月增12.16%，較2024年同期增加17.9%，創歷年同期新高。亞德客-KY表示，對今年展望較先前看法更加樂觀，有機會延續至2026年。

亞德客-KY說明，11月接單金額持續大於出貨金額，接單及出貨均優於公司預期，11月來自電池、汽車及機床設備產業出貨較佳。

亞德客-KY累計今年前11月自結合併營收新台幣310.17億元，較去年同期增加11.24%。

展望市場景氣，亞德客-KY表示，越來越多客戶對未來需求呈現正面看法，符合亞德客-KY對整體氣動產業及市場需求已逐步回溫的預測，中美之間關稅議題在近期有緩解跡象，預期中國大陸政府仍會視狀況持續發布政策支持。

亞德客-KY先前上調今年集團整體業績成長幅度至十位數中段區間（約15%），預期2026年氣動元件市況可優於今年，明年電子設備、電池、車用等應用業績可成長。（編輯：楊凱翔）1141202