亞急性甲狀腺炎不是重感冒！發燒畏寒、喉嚨爆痛「吞口水像被掐脖子」…醫揭5症狀快速分辨
35歲張小姐連續兩週喉嚨劇痛，吞口水時彷彿被人掐住脖子般難受，連轉頭都會引發劇烈疼痛。她原以為是重感冒引起，吃了感冒藥卻遲遲不見好轉，還伴隨著心跳加速、手抖、體重莫名下降的症狀。醫師觸診後發現她的甲狀腺明顯腫大且壓痛，抽血檢查後確診為「亞急性甲狀腺炎」。
甲狀腺發炎反應
耳鼻喉專科張進芳醫師指出亞急性甲狀腺炎是一種甲狀腺的發炎性疾病，主要由病毒感染引發，包括流感病毒、腮腺炎病毒或腸病毒等。
在新冠疫情期間觀察到感染或接種疫苗後出現此疾病的案例，當病毒攻擊甲狀腺濾泡細胞時，會導致甲狀腺內儲存的荷爾蒙大量釋放到血液中，造成暫時性甲狀腺功能亢進。
張進芳醫師補充說明這種疾病最典型的症狀就是頸部前方甲狀腺位置的劇烈疼痛，疼痛感可能延伸至下巴、耳朵或胸部，觸摸時會有明顯壓痛與腫脹。
除疼痛外，患者通常會出現：
● 發燒
● 畏寒
● 全身肌肉痠痛
等類似感冒表現。
由於甲狀腺荷爾蒙過量釋放，約半數患者會經歷暫時性甲狀腺功能亢進，出現心悸、手抖、怕熱、體重減輕、容易緊張等症狀。
疼痛超過1週是警訊
張進芳醫師強調，若喉嚨疼痛持續超過1週，特別是集中在頸部前方且合併發燒時，應盡速就醫檢查，透過抽血測量紅血球及甲狀腺功能、搭配超音波檢查即可確診。
對輕度患者的治療會使用非類固醇消炎止痛藥即可緩解，症狀較嚴重者則需搭配類固醇治療約6至8週。
雖然此病多數能完全康復，但約有少數患者可能發展成永久性甲狀腺功能低下。
因此疾病過程中應持續追蹤甲狀腺功能至少數個月，確保完全恢復。
(本文獲「NOW健康」授權轉載，原文刊載於此）
