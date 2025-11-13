亞投行落戶香港 從國際橋樑到中國全球南方節點

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）最近表示希望落戶香港，在香港設立辦事處。對此，香港政府已表示歡迎，港府發新聞稿指出：「財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府感到非常欣喜，會積極配合亞投行的需要，為設立該辦事處提供所需支援。」

亞投行自2016年正式成立以來，一直被視為中國推動「一帶一路」倡議的多邊金融支柱，旨在通過基礎設施投資促進亞洲及更廣泛發展中國家的互聯互通與經濟成長。若該行在香港設立辦事處，這將象徵北京把香港納入「全球南方金融網絡」的核心運作區域，並以此重塑香港的國際定位。

制度、經濟與政治層面的分析：

從制度層面看，亞投行在港設立據點，將使香港進一步承擔「中國—全球南方」金融中介角色。這與過往香港作為「中國—西方資本」之間橋樑的功能不同。後者以外資、國際法規與英美金融體系為主導；前者則著重南南合作、跨區基建融資，以及中國主導的多邊金融秩序。

亞投行選擇香港，既利用香港金融專業與資本市場優勢，也象徵中國對「一國兩制」下制度靈活性的再配置：香港可成為中國主導多邊機構的「國際窗口」，在保持國際規範操作的同時，又能服從整體國家戰略方向。

從政治意涵看，這一決定呼應了北京近年來對香港功能的重新定義。2019年「反送中」運動後，香港的「自由港」與「中西橋樑」定位逐漸式微，北京開始以「國際機構落戶中心」取而代之。國際調解院落戶香港，亞投行設立辦事處，兩者皆屬同一邏輯：透過引進中國主導的多邊機構，重塑香港的國際形象，使香港在中國的全球外交布局中重新獲得一定地位，令北京可以繼續展示「香港仍係國際城市」的敘事。

從經濟層面觀察，亞投行落戶香港的潛在影響將體現在三方面。第一，促進以基建投資為核心的新型金融產品發展，例如綠色債券、基建基金、項目融資工具等。這些領域正是中國「全球南方」倡議中的重點。第二，提升香港與中資政策性金融機構（如中國開發銀行、進出口銀行）之間的合作，使香港更深度參與南亞、非洲、中東等地的融資安排。第三，增加香港金融界與亞投行會員國（目前超過100個）的互動，推動新興市場資本流向香港，從而形成一個以中國為中心、但具有多邊外觀的金融循環體系。

然而這一轉向也為香港帶來巨大風險。亞投行的決策機制與資金流向受到地緣政治制約，香港的國際形象亦受到西方國家的質疑。若香港在未來過於依附於中國主導的多邊架構，將會進一步削弱香港在西方眼中的自主性。此外，隨著美歐對中國戰略金融工具的審視加深，香港作為亞投行前線據點，也可能面臨合規與制裁風險。換言之，亞投行辦事處的設立，雖能強化香港在「全球南方」網絡的地位，卻同時標誌香港與「全球」金融體系的結構性距離。

從象徵層面看，此舉還具有外交與敘事雙重功能。亞投行在港設立辦事處，可被視為北京向外界展示「香港仍具吸引力與國際信任」的策略動作。對外而言，它證明中國仍願意讓國際機構在香港運作；對內而言，它重申「一國兩制」在國家治理體系內的效用——香港既能在政治上受控，又能在國際層面提供制度性便利。

亞投行計畫在香港設立辦事處，標誌着「香港轉向全球南方」進程的具體化。香港不再僅僅係東西橋樑，而逐步成為中國主導全球金融秩序的一個節點。

作者》羅子維 前香港中文大學學生會外務副會長，在台港青。