亞投行高層抗議中共後走人 出逃日本

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行） 圖：取自維基百科 by 顏邯 • CC BY-SA 4.0

[Newtalk新聞] 總部位於北京的亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）全球通訊主管皮卡德（Bob Pickard）昨（5）日抗議該行受到中國共產黨的影響而辭職，隨後依照建議逃離中國。

路透社（Reuters ）報導，身為加拿大公民的皮卡德，週三在社交媒體上發表了一篇措辭嚴厲的貼文，宣布辭職。數小時後，加國政府表示，在對此事展開調查期間，將凍結與亞投行的聯繫。

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）由中國國家主席習近平於2016年創立，旨在成為世界銀行和其他西方主導的多邊貸款機構之外的中國替代方案。亞投行在全球擁有106個成員國，包括加拿大，並自稱是「非政治性」的貸款機構。

廣告 廣告

皮卡德遞交辭呈後，已逃往了日本。他表示：「有人建議我近期不要踏足中國。我們國家曾發生過兩名加拿大人被中國政府綁架的事件，所以我們對這類事情可能更加敏感和擔憂。」2018年至2021年間，有兩名加拿大人在中國被拘留近三年的備受矚目的案件。

中國駐加拿大使館週三晚間表示，皮卡德的說法是「謊言」。亞投行則表示，已接受皮卡德的辭呈，並稱其言論「毫無根據，令人失望」。亞投行未回應進一步置評請求。

皮卡德表示，他不認為這家銀行符合加拿大的利益：「我感覺到（共產黨）人員的權力干涉了我們清晰透明的溝通能力。」由於保密協議，他拒絕透露具體事例。

「我認為我國納稅人不應該資助這個最終對中國更有利、對加拿大更有利的機構。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德：今年經濟成長率估逾5%「贏日、美、歐盟及中國」

中國大使囂張「訓斥」多位挺台議員！紐西蘭外長：他不懂民主本質