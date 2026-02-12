亞昕集團2026年重押台中 水湳經貿百億大案即將公開

亞昕集團總裁姚連地（中）與台中分公司陳其德總監（左）及張維珍土地顧問，攜手為中部建築發展注入新動能。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

上櫃建商亞昕集團日前正式公佈2025年營運亮眼成績，全年累計營收衝上 180億元，刷新集團創立以來的新高紀錄。亞昕集團董事長姚政岳指出，2026年將進入「推案大爆發期」，整體推案能量上看500億，台中更是集團戰略佈局的重中之重，今年推案量鎖定中台灣。

關於土地與全台布局，亞昕集團土地顧問張維珍表示，亞昕採取「精準選址、價值創造」策略，目前在台中已儲備約2萬坪土地庫存，涵蓋水湳、西屯及豐原等熱點，今年光是台中地區確認要推案的規模就達250億，展現深耕中台灣的決心。除了台中的強勁動能，雙北市則以總銷達160億元的「林口中山路案」最受市場矚目，顯示亞昕在深耕多年的林口大本營依然保有強大的品牌號召力。

亞昕集團總裁姚連地則從全球經營視角切入，強調亞昕已轉型為具備全球化資產配置實力與國際化營運視野的開發集團。姚連地總裁特別針對馬來西亞市場提出全新的宜居視角，強調將日系精工標準輸出至國際。他指出，馬來西亞擁有得天獨厚的自然環境與生活節奏，是非常適合長居與移居的國度。目前在馬六甲推出的「亞昕鉑昕國際酒店暨酒店式公寓」銷售已突破七成，未來鉑昕酒店旁打造高級豪墅。

針對未來的營收能見度，今年亞昕預計將有「亞昕敦南」、「昕銀座」、「亞昕一緻」與「森中央」等四大指標建案陸續完工入帳，將為集團挹注豐沛的營運動能。姚連地總裁強調，亞昕手中儲備的案源極其豐富，自建與合建案累積的總能量龐大。堅持精準選址與優化產品規劃，集團已步入穩健成長的收割期。展望未來三至五年，亞昕將持續維持高水位的營收表現，並以穩定的獲利能力與優渥的股利政策回饋股東。亞昕正以全球眼光，穩健跨向國際，開啟集團發展的另一個黃金十年。