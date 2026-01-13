亞曼達驚悚片《家弒服務》全球票房破60億 還沒下檔就宣布拍第二集

【緯來新聞網】由亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）主演的驚悚片《家弒服務》（The Housemaid）12月31日跨年檔在台灣上映，全台票房已經突破740萬台幣。《家弒服務》在其他地方的票房表現也很強勢，北美票房來到9386萬美元（約30億台幣），超越《愛愛愛上你》成為席德妮史威尼（Sydney Sweeney）北美票房最高的主演作品，全球票房更是高達1.92億美元（約60億台幣），逼近兩億美元大關，幾乎是3500萬美元（約10億台幣）製作成本的六倍，堪稱今年第一個的票房奇蹟。

亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）主演驚悚片《家弒服務》。（圖／車庫娛樂提供）

因為《家弒服務》的票房表現，發行商獅門影業（Lionsgate Films）決定將小說三部曲的第二集《家弒絕招》（The Housemaid’s Secret，暫譯）也搬上大銀幕，預計在今年之內開拍，導演保羅費格（Paul Feig）、飾演女傭「米莉」的席德妮史威尼，以及飾演園丁「恩佐」的米歇爾莫羅內（Michele Morrone）都會回歸。「看到世界各地的觀眾都愛上《家弒服務》，以及我們這些才華洋溢演員和工作人員的精彩成果，真是令人情緒激動。」保羅費格說：「我們很幸運，芙麗達麥法登（Freida McFadden，小說作者）已經在小說中延續了米莉的故事，我們會跟雷貝嘉桑寧申（Rebecca Sonnenshine，本片製片）和獅門影業合作，將這個新故事帶給觀眾們。」



另外，因為亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）飾演的女主人「妮娜」的故事在《家弒服務》已經劃下句點，所以她應該不會是《家弒絕招》的主要角色，但亞曼達賽佛瑞本人很樂意在續集亮相，她曾在受訪時透露：「我幾乎可以確定我會在續集中客串演出。」



《家弒服務》使用流行天后泰勒絲（Taylor Swift）收錄在2017年專輯《舉世盛名》（Reputation）的歌曲〈使壞〉（I Did Something Bad）作為片尾曲，讓許多喜愛的泰勒絲的影迷相當驚喜。保羅費格表示，他認為這首歌是完美的選擇，但他原本覺得泰勒絲不會同意，「後來我們把電影放給她跟她的團隊看，結果她同意了，所以，我猜她很喜歡。謝謝妳泰勒！」



對於把〈使壞〉作為《家弒服務》結束後的片尾曲，席德妮史威尼和亞曼達賽佛瑞都覺得很完美，強烈建議劇組務必要想辦法取得授權。亞曼達賽佛瑞表示，她跟朋友一起去看這部片，「當這首歌出來時，我們像小女生一樣尖叫，這就是泰勒絲的歌曲能帶來的興奮感。」席德妮史威尼說：「它把各個年齡層的人都聯繫在一起，真的太棒了。」《家弒服務》全台大銀幕現正熱映中。

