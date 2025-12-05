亞東打造基因雲端超級電腦 精準醫療分析速度飆升16倍

（記者陳志仁／新北報導）亞東醫院攜手台灣微軟與亞大基因科技（ATGENOMIX）打造「亞東精準醫療永續平台」，成為全台首家將核心基因定序系統全面上雲的醫學中心；此平台以雲端高速運算整合海量基因資料，定序分析速度提升16倍，讓臨床決策更即時、精準，象徵台灣醫療數位化跨入新里程碑。

圖／亞東醫院打造全台首座「亞東精準醫療永續平台」，將核心基因定序系統上雲，運算速度提升16倍，助攻臨床精準醫療。（亞東醫院提供）

亞東醫院副院長張至宏表示，精準醫療是臨床照護邁向個人化與預防化的重要關鍵，亞東自疫情期間已累積超過一萬名民眾的基因資料庫，未來將結合資料共享與臨床應用，讓精準醫療從醫院走向社區，帶動全民健康管理；他指出，每個人的基因就像「健康指紋」，次世代基因定序（NGS）納入健保後，可協助癌症與高風險病患找到更合適的治療方式，真正做到「對症下藥」。

圖／亞東醫院副院長張至宏表示，院方已累積逾萬筆基因資料，並將持續深化臨床應用，推動精準健康走入社區。（亞東醫院提供）

此次建置的基因定序系統架設於微軟 Azure 台灣區域資料中心，資料存放全數留在境內，符合醫療法規與資安要求，並通過多項國際認證，包括 ISO 27001、27018、13485 等，打造國內醫療雲端化的新標竿；微軟總經理卞志祥指出，透過 Azure 彈性運算與雲原生架構，龐大基因資料能快速轉化為臨床洞見，強化醫師風險評估與治療規劃。

亞大基因科技執行長張明台說，亞東採用 Atgenomix Seqslab 平台，結合 GPU 平行加速，將 2,500 份樣本分析由 1 個月縮短至 40 小時；醫師查詢資料時間從 140 秒降至 12 秒，大幅提升臨床效率。亞東累積逾 90 億筆基因資料，唯有雲端才能支撐此規模的運算與儲存需求，讓精準醫療真正落地。

亞東將基因分析應用於心血管、神經系統、罕見疾病等領域，協助辨識高風險族群，例如在法布瑞氏症研究中，成功找出 29 位帶基因變異者，並協助病患與家屬進行早期治療與追蹤；醫學研究部主任吳彥雯直指，未來將持續深化研究，並推動跨科別整合與AI輔助分析，打造從預防、偵測到治療的全方位健康照護。

亞東醫院強調，將透過「健康台灣深耕計畫」把精準醫療擴展至社區與合作院所，實踐「從醫院到社區，人人享有個人化醫療」的願景，開啟全民健康管理新時代。

