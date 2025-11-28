亞東攜訊聯推再生醫療 幹細胞救回糖尿病足

訊聯生技集團董事長蔡政憲(左)、糖尿病患者陳女士(中)、亞東醫院副院長張至宏(右)。(劉祐龍攝影)

糖尿病足潰瘍向來是糖友最畏懼的併發症之一，嚴重者常走向截肢。亞東紀念醫院與訊聯生技今(28)日宣布，在再生醫療領域取得重大突破，聯手打造「再生醫療 2.0」，首度結合脂肪幹細胞與 PRP（自體血小板生長因子）複合療法，成功搶救一名瀕臨截肢的 59 歲女性患者，讓深可見骨的傷口癒合九成，成功保住肢體。





亞東醫院指出，全台超過 250 萬名糖友中，約一成五可能發生足部潰瘍，一旦截肢，五年死亡率高達 70%，危險程度甚至勝過多種癌症。這次成功案例來自一名電子業女主管，足跟傷口大如半顆棒球，因循環不良惡化至骨頭外露，多家醫院建議膝下截肢。

為挽救患者肢體，亞東啟動跨科合作，由心臟血管內科蔡浩元醫師先進行血管再灌流手術，恢復下肢循環；整形外科主任張惇皓再施以脂肪幹細胞治療，並首創搭配 PRP 提升細胞修復速度。



張惇皓表示，脂肪幹細胞具有促進血管增生、抗發炎等特性，PRP 則可加速組織修復，兩者結合能更有效促進巨大傷口癒合。





在兩個月的治療下，患者傷口從 15 平方公分縮至僅 1 平方公分，癒合率達九成，現已能正常行走、恢復日常活動。





亞東副院長張至宏表示，隨「再生醫療雙法」明年上路，醫院將持續與訊聯深化合作，並推進脂肪幹細胞用於退化性關節炎、膝軟骨缺損等臨床應用。訊聯生技董事長蔡政憲指出，將同步啟動 PRP PLUS™ 的人體試驗，建立更完整的臨床資料。





全球傷口照護市場規模持續擴大，預估 2035 年將達 261 億美元。亞東提醒糖友務必重視足部保養，若傷口未及時處理，將可能面臨不可逆的嚴重後果。