亞東科大偕新北高工師長 走讀淡海輕軌線

亞東科大與新北高工教師社群參訪北捷淡海機廠。(圖:亞東科大提供)

▲亞東科大與新北高工教師社群參訪北捷淡海機廠。(圖:亞東科大提供)

為促進技職體系的跨校交流與教師深度學習的目標，亞東科技大學通識教育中心與新北高工秘書室合作，共同辦理教師社群淡水走讀活動。此次活動由亞東科大與新北高工兩校的師長移地共學，透過地方公共運輸系統的導覽，建立兩校師長對新興軌道經濟及淡水在地文化之瞭解。

亞東科大則由黃茂全校長領銜，張浚林副校長、工程學院林尚明院長與電通學院陳宗柏院長、李紹綸圖資長、機械系陳一順主任、電機系王盈中主任、通識中心黃啟峰主任、學務處諮商中心傅孝維主任、研發處創新育成中心梁興皇主任等人共同出席。

廣告 廣告

此次走讀活動沿著淡海輕軌的路線做踏查，由淡水旅學堂導覽員帶領兩校與會師長感受淡海輕軌線的地方文化風光，從輕軌線搭乘的親身體驗，到淡海機廠對軌道營運與維護環節的走訪，最後由新北捷運公司葉志昱副理與兩校團隊對談，三方對未來推動實習就業的合作都表達強烈意願，此外，旅學堂也安排一場徽章ＤＩＹ的手作課程，落實地方創生，從做中學的精神。

「締結策略聯盟關係合作意向書」簽約儀式，亞東科大黃茂全校長在活動中提及對於兩校的合作樂觀其成」，新北高工孔令文校長也回應「希望未來能落實大手拉小手，共同對新北技職教育的推動作出貢獻」，兩校師長因此次的共學擴展了對淡水地方學的視野，同時對兩校未來長遠的交流合作，也奠定了更為穩定的基礎。