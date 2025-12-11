亞東證券介紹｜手續費2.8折、定期定額每筆1元，線上開戶送1888元手續費折抵金

投資人初次踏入股市，首先要挑選一家適合自己的證券商，一家好的券商不僅提供良好的交易平台，還推出眾多優惠和福利吸引投資人。本篇要介紹的這家證券商是隸屬遠東集團、成立超過 40 年的亞東證券，亞東證券打造全新的網頁版下單平臺，讓客戶隨時掌握最新的股市資訊，最近也祭出開戶與定期定額優惠，對小資族、存股族來說，真的會有感。

文章目錄

《亞東證券開戶優惠活動》

1.【新戶禮】2026/6/30前線上開戶送1,888元手續費折抵金+專屬2.8折電子交易手續費優惠+ 遠東商銀交割帳戶享每月6次跨行轉帳免手續費、遠東商銀活存客戶2026/3/31前參加活利旺專案，新臺幣活期最高享1.4%。

廣告 廣告

2.【定期定額優惠】2028/12/31前不限扣款金額，每筆手續費均為1元。

《亞東證券介紹》

1979年成立，背靠穩健經營的遠東集團，四十多年來專注於為投資人提供安全、便利與多元化的投資服務，不論是想掌握台股、布局期貨，或是以定期定額穩健存股，皆能滿足需求。

《亞東證券特色》

1. 證券 / 期貨 / 信用戶 / 不限用途款項借貸線上開戶， 24 小時受理，免臨櫃

亞東證券以遠東集團關係企業的優勢為後盾，攜手遠東商銀，推出整合性線上開戶服務，結合證券與銀行帳戶「一鍵雙開」功能，只要備妥雙證件、免除重複填寫資料，全程線上、無需親臨分行，30分鐘內即可完成證券與交割帳戶申請！

後續期貨、信用戶及不限用途款項借貸開戶作業也皆提供線上開戶服務，隨時都能申請、免跑分公司，大幅簡化開戶流程。

2. 採用市場主流之交易系統

除了帳戶申辦流程優化外，亞東證券亦同步升級交易系統。自2025年８月起全面導入市場主流廠商嘉實資訊的下單平台，無論是行動APP（如三竹股市、亞東e指賺）或電腦版交易介面（軟體／網頁下單），均具備穩定性高、資安等級佳的特性，提供用戶便捷且安全的投資體驗。

行動版APP

除既有的［亞東ｅ指賺］外，還支援APP下載量高達300

萬的［三竹股市］：結合三竹股市多元資訊與報價等資源，看盤之餘，還可直接進行下單、查詢帳務，非常方便！

《亞東證券定期定額》

為確保客戶投資策略穩健，亞東證券旗下投顧團隊亦參與定期定額標的之篩選，根據嚴謹的財務與產業分析，精選長期穩定標的股票或ETF。此外，系統並依據市場變化進行動態調整，提供投資人最佳的定期投資參考組合。此舉不僅降低使用者研究負擔，更提升投資效率與信心。

透過官網或「亞東e指賺」APP，就可找到「定期定額」，選擇投資標的、每月固定三天（6日、16日、26日）中的任一日進行扣款，1,000

元即可展開定期投資。

總結：

在數位金融浪潮與小資理財趨勢雙重推動下，證券開戶不只要快，更要「省」。亞東證券在降低開戶、投資與操作門檻之餘，推出極具話題性的線上開戶與定期定額優惠，新戶可拿 1,888 元手續費折抵金，搭配電子交易 2.8 折超低費率；對於長期投資族群，定期定額更直接喊出「不限扣款金額、每筆手續費 1 元」一路優惠至 2028 年底，堪稱近期市場最有誠意的小資投資方案之一，提供給精打細算者、小資族及想以定期定額為主力之投資人參考。

▶立即線上開立亞東證券

原文出處

延伸閱讀