亞東醫院乳房醫學中心用心陪伴 一站式守護女性健康
（記者陳志仁／新北報導）乳癌多年蟬聯台灣女性癌症發生率第一名，隨著健康意識提高與篩檢普及，早期乳癌與原位癌的發現率也逐年增加；許多女性因工作忙碌延遲就醫，錯過黃金治療時間，為改善現況，亞東醫院成立「乳房醫學中心」，整合影像檢查與跨專科診療，協助病患在最短時間內完成診斷與治療。
亞東醫院表示，乳房醫學中心採用新型醫療設備，並整合乳房外科、腫瘤內科、放射腫瘤科及影像醫學科等專科；該中心可於同一空間完成乳房攝影、超音波、即刻影像判讀至粗針切片，一站式流程大幅縮短診斷時程，減輕病患心理壓力。
早期診斷再升級 多專科整合打造乳癌快速確診治療
曾在此就診的35歲吳小姐指出，平日輪班無法定期檢查，某日洗澡時發現右乳硬塊，便前往亞東醫院就診，當天完成影像檢查，懷疑早期乳癌並立即安排粗針切片，一周後確診第一期乳癌並隨即接受手術；「整個流程非常有效率，讓我能儘快安排手術並迅速返回工作崗位。」
在醫療服務之外，乳房醫學中心的場域設計也特別注重患者隱私與舒適感，設有專屬動線及獨立候診空間，陪同親友僅能在報到區等候；此外，中心提供全女醫團隊的女性乳房特別門診，讓患者在尊重與理解中接受治療，更能安心分享病況與感受。
乳房醫學中心同時提供先進的醫療技術與全方位照護，包括立體定位放射治療（SBRT）、微創乳癌手術、複合式術後疼痛控制（MMA）與乳癌術後早期復健等，SBRT能將傳統數週放療縮短至五次，有效降低副作用；MMA則能減少麻醉止痛藥用量，加速恢復，相關成果獲2025年國家品質標章肯定。
亞東醫院院長邱冠明表示，乳癌五年存活率已突破九成，篩檢與早期治療至關重要，乳房醫學中心的成立，不只提升診療流程效率，也希望打造溫暖的就醫環境，讓女性能安心接受全面照護；未來也將持續推動乳癌防治教育與健康講座，強化大眾的篩檢意識。
今年亞東醫院再次通過醫策會乳癌照護品質認證的「再認證」，顯示其在乳癌診治與照護流程的專業與品質；亞東乳房醫學中心的啟用，預料將為北台灣女性健康帶來更優質的診療選擇。
