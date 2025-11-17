亞東醫院啟用乳房醫學中心

乳癌多年蟬聯台灣女性癌症發生率第一名，近年個案持續增加。隨著民眾健康意識提升與乳癌篩檢普及化，越來越多早期乳癌或原位癌得以及早發現，「早期發現、早期治療」的理念也深入人心。然而，現代女性常因工作因素延遲就醫。為了讓病患在最短時間內完成檢查、診斷及治療，亞東醫院十七日宣布啟用乳房醫學中心，打造一站式跨專科乳癌照護平台。

亞東醫院今年十一月成立乳房醫學中心，升級影像檢查的設備，也擴大跨科整合的一站式門診服務。從乳房攝影、超音波檢查到病理檢驗與治療安排，病患皆可在同一空間完成，大幅縮短等待時間，也減輕心理壓力。乳房醫學中心整合乳房外科、腫瘤內科、放射腫瘤科、影像醫學科等多專科團隊，病患可在同一空間完成乳房攝影、超音波檢查及醫師判讀作業。

亞東醫院指出，患者可在中心一次完成所有檢查與醫師諮詢，不需穿著檢查衣在院內各科奔波。中心設有獨立候診區與專屬檢查動線，陪同男性親友僅可在報到區等候，充分保障患者隱私與心理安全。

中心提供跨科整合全女醫女性乳房特別門診，搭配專業醫療團隊的貼心陪伴，從報到、檢查到諮詢，每個環節都以患者的舒適與尊重為優先考量。