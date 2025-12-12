亞東醫院奪六大認證 跨科整合與智慧醫療展實力

（記者陳志仁／新北報導）從門診到急重症、從癌症到慢性病管理，亞東醫院在「2025年品質認證授證典禮」中再創佳績，一舉奪下創傷性腦損傷、腎臟病、頭頸癌、乳癌、糖尿病與腦中風六大品質認證，展現跨科整合與智慧醫療提升診療品質的實力。

亞東醫院院長邱冠明表示，這些認證不僅代表醫療成果獲肯定，更象徵醫院在「病人至上」理念上的持續精進。

在腦創傷照護方面，亞東醫院建構從急診、加護到復健的完整整合流程，透過神經重症監測與資訊化系統追蹤病況，確保重大傷病患者在最短時間內獲得精準治療；腎臟病團隊則以「一站式、全方位」為核心，整合門診、透析與急重症照護，導入AKI警示系統、透析參數自動上傳等智慧技術，提升治療效率與準確度。

廣告 廣告

頭頸癌團隊著重「早期診斷」與「跨科治療」，以手術、化療與放療共同制定治療策略，對於復發患者，也提供光免疫治療等臨床試驗機會，兼顧治療成效與生活品質；乳癌團隊設置「全女醫乳房門診」，提供女性友善的就醫環境，並首創乳癌螺旋刀特殊電腦擋塊設計，大幅降低放療對心肺的影響。

圖／靜脈溶栓治療率破 20%，「黃金60 分鐘」完成率 90%。腦中風團隊結合智慧醫療與區域聯防，成為新北中風救治樞紐。（亞東醫院提供）

糖尿病團隊則以數據整合與數位管理為特色，使用 LINE 提醒、血糖追蹤與衛教工具協助病人建立自我管理習慣，多項成效獲健保署肯定；腦中風團隊在治療時效性上表現突出，靜脈溶栓達成率突破 20%，更有 90% 的患者能在「黃金60分鐘」內完成溶栓，名列醫學中心前段班。

邱冠明強調，亞東醫院將持續深化智慧醫療、強化跨科協作，並在癌症、急重症及慢性病領域推動精準照護，讓病人在接受先進醫療的同時，也能感受到被理解與支持，打造兼具專業與溫度的醫療環境。

更多引新聞報導

咳痰喘別拖！亞東醫院免費肺檢揭冬季隱形呼吸危機

亞東打造基因雲端超級電腦 精準醫療分析速度飆升16倍

