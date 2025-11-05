亞東醫院完成全球罕見「子宮轉置手術」
亞東醫院婦產部與直腸癌團隊成功完成全台首例、亞洲第二例「子宮轉置手術」，突破傳統治療限制，讓女性在接受骨盆放射治療時，仍能同時保留卵巢與子宮功能，維持自然懷孕機會。手術成果今年刊登於國際頂尖生殖醫學期刊「Fertility and Sterility」，象徵台灣婦癌治療技術已達國際水準。
年僅23歲、剛大學畢業的程同學，因連續數月肛門異常出血就醫，經診斷罹患第三期低位直腸癌。為避免放療導致生育功能受損，亞東醫院婦產部與直腸癌團隊於2023年4月以達文西機械手臂完成子宮轉置手術，並運用螢光顯影技術確認血流灌注，確保子宮健康。術後順利完成腫瘤切除，追蹤顯示子宮與卵巢功能良好，順利保留自然生育能力。
直腸癌是台灣女性常見癌症之一，有年輕化趨勢。亞東醫院婦產部主任蕭聖謀說，直腸癌患者治療，常因骨盆放射線導致卵巢早衰或子宮損傷，傳統的「卵巢轉置手術」雖可保留排卵功能，卻無法避免子宮受輻射波及。團隊引進國際的罕見技術「子宮轉置手術」，能在放射治療前以微創方式將子宮暫時移出骨盆腔，治療後再復位，不僅可保留卵巢功能，更維持子宮完整性，讓患者保有未來自然懷孕的希望。
此技術全球僅約25名患者接受過，成功案例更是屈指可數。蕭聖謀指出，凡需接受骨盆放射治療的癌症患者（甚至包括早期子宮頸癌與陰道癌），皆有機會透過子宮轉置手術保留子宮功能。
蕭聖謀強調，癌症治療不僅是延長生命，更要守護生活品質與未來選擇。「對年輕女性而言，能否保留生育能力是人生的重要課題。」他呼籲患者在治療前應主動與醫師討論生育保存方案，及早規畫，才能在抗癌的同時保有完整人生選擇。
