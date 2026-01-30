生活中心／綜合報導



為感謝全院同仁長期在第一線守護病人、撐起醫療量能，亞東醫院院長邱冠明今（30）日宣布，自2026年1月1日起啟動全院薪資調整作業。此次針對非醫師職類的專任全職同仁，每人每月加薪2,000元，平均調幅約5.4%，不僅創下院內近20年來最高單次調幅紀錄，也展現醫院持續實踐「照顧同仁、留才攬才」的堅定承諾。此外，今年年終獎金也到達4.2個月，依職別額外加發最高5萬元的紅包慰勞。





年增1.44億預算 近三年累積調薪幅度達 17.4%

邱冠明表示，此次調薪計畫能夠順利推動，特別感謝 徐旭東董事長、董事會以及徐元智先生醫藥基金會長期以來對醫療體系與人才培育的支持；加計獎金制度調整後，醫院全年預估將增加人事成本1.44億元。若連同院內每年固定調薪機制，亞東醫院近三年累積薪資調幅已達17.4%。

邱冠明強調，提升薪資並非一次性的補貼措施，而是希望用更踏實的方式，回應同仁的專業付出，讓努力被看見、被回應，也讓願意留在臨床的人可以更安心地投入照護工作。因此，年終獎金也同步升級，單家醫院發放總額逾6.5億元、年增18%。

亞東醫院宣布2026年終、加薪雙創新高 三年累計加薪調幅17.4%

又到過年前夕，員工紛紛期待年終塵埃落定。（圖／免費圖庫PIXABAY）政策方向到位、社會支持更強 醫院用行動把照顧做得更完整

面對近年醫護人力緊繃與工作負荷加重的挑戰，院方也指出，改善醫療職場環境並非單一醫院可獨力完成，還需要整體環境一起推進。近來政府持續朝「提升醫療投入、強化醫護支持」的方向努力，包含賴清德總統多次強調要讓醫護待遇與工作環境更合理，讓第一線更有力量；在這樣的政策方向與社會期待之下，亞東醫院願意率先把資源更直接地回到同仁身上，讓留才、攬才不只是口號，而是能被感受到的改變。



不只加薪 津貼、留任獎金 導入AI智慧賦能 減壓同步推進

亞東醫院強調，留才不只看薪資，還要讓工作更友善。自 2024 年起，醫院已率先發放「護理人員白班津貼」，並於 2026 年調增「護理留任獎金」。同時，醫院也積極導入 AI 智慧醫療工具，協助處理重複性行政作業、簡化流程，減少同仁的文書負擔，讓護理人員能更專注於病人照護，提升工作成就感；後續也將在「健康台灣深耕計畫」的支持下，讓智慧醫療的應用更多元、便民與減少工作負荷。

亞東醫院宣布2026年終、加薪雙創新高 三年累計加薪調幅17.4%

亞東醫院日前記者會照片。（圖／亞東醫院提供）

深耕人才培育 守護民眾健康

亞東醫院表示，未來將持續投入人才培育與職涯支持，透過薪資提升、福利強化與智慧醫療導入的多管齊下，吸引更多優秀人才加入，與現有同仁一起守護民眾健康，打造台灣醫療更穩健的正向循環。

原文出處：亞東醫院宣布2026年終、加薪雙創新高 三年累計加薪調幅17.4%

