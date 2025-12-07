亞東醫院打造精準醫療永續平台

亞東醫院攜手台灣微軟與亞大基因科技打造「亞東精準醫療永續平台」，透過雲端高速運算分析海量基因資料，協助醫師精準掌握病人健康風險，速度提升十六倍，開啟台灣醫療數位化新時代。以「法布瑞氏症」為例，多數晚發型患者在四十至七十歲才出現心臟症狀，常被誤診。透過精準醫療平台分析，發現二十九位帶有基因變異者，其中十二位回院檢查，五位確定α-GAL酵素活性偏低，得以及早介入追蹤與治療，並進一步協助家屬篩檢，提前守護心臟健康。醫學研究部主任吳彥雯醫師表示，亞東將持續深化基因研究，並與健康管理部合作，針對高風險族群加強預防與追蹤，協助民眾早期發現、早期管理，打造全方位的健康照護新模式。

每個人的基因就像是獨一無二的指紋，藏著健康密碼。而「精準醫療」，就是解讀這個密碼，找到最適合你的治療與藥物組合。二○二四年起，健保已將「次世代基因定序（NGS）」納入給付，癌症病人可透過基因檢測找到病因，讓治療更精準、更安心。

亞東醫院副院長張至宏形容，這就像為每位病人量身打造的「健康導航」。透過基因定序與雲端分析，醫師能提前掌握疾病風險，制定個人化健康管理與治療策略。亞東醫院已建置二十個基因型用藥安全即時通知系統，協助醫師調整用藥，並在安全合規下推動數位轉型，讓科技真正助力臨床照護。

亞大基因科技執行長張明台說明，每份完整基因資料超過100GB，相當於數十部電影，分析需要極高運算力與安全雲端環境。亞東醫院採用AtgenomixSeqslab平台，結合微軟Azure彈性運算與GPU平行加速技術，將二千五百份樣本分析時間從一個月縮短至四十小時，效率提升十六倍。醫師查詢資料等待時間也從一百四十秒降至十二秒，每月約處理千筆資料，可節省數十小時，讓臨床決策更即時、精準。

亞東醫院已將基因定序系統應用於心血管疾病、神經系統疾病、罕見疾病等遺傳性疾病等相關研究，協助識別潛在高風險族群，並提供臨床專科醫師作為是否召回、定期追蹤與精準健康管理的參考依據。後續也將擴展至腸道菌基因與失智症關聯研究等領域。