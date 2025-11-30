亞東醫院推再生醫療2.0 幹細胞合併PRP助糖足成功保肢

（記者陳志仁／新北報導）糖尿病已成全球重大健康威脅，台灣患者超過250萬人，其中約15％終生恐足部潰瘍，每5位糖尿病足患者就有1人面臨截肢風險；面對困難照護的傷口，亞東醫院與訊聯生技攜手，首創將脂肪幹細胞治療與新興科技PRP（自體血小板生長因子）整合，開創「再生醫療2.0」新時代。

圖／亞東醫院與訊聯攜手，首創將脂肪幹細胞治療與新興科技PRP整合，開創「再生醫療2.0」。（亞東醫院提供）

59歲電子業女主管陳女士，因糖尿病控制不佳導致足跟潰瘍惡化，傷口如「半顆棒球大」、深可見骨，甚至被建議膝下截肢；亞東醫院整形外科主任張惇皓指出，團隊先由心臟血管內科蔡浩元醫師進行「血循再灌流」手術改善局部血流，再以脂肪幹細胞治療促進組織再生，在兩個月內，傷口面積從15平方公分縮小至1平方公分，癒合率達九成，成功挽救肢體。

為提升癒合速度，亞東團隊依特管辦法計畫規劃並加上新型 PRP 輔助治療，加速血管新生與組織修復；張惇皓說明，脂肪幹細胞具再生、抗發炎與免疫調節功能，可促進皮膚與血管生成」而 PRP 富含生長因子，能強化修復效益，對慢性傷口患者具有高度臨床價值。

蔡浩元補充，即使血管暢通，若局部壞死未改善仍可能需截肢，因此血循重建與細胞治療需同步進行，才能達到最佳重建成果。

如今，陳女士已能重新走進菜市場、為家人下廚；她感動分享，治療不僅保住了腿，更讓她「重新站起人生」；張惇皓提醒，糖尿病患者因神經病變與末梢循環不良，小傷口若未妥善處理容易急速惡化，平日應留意足部檢查、控制血糖血壓並及早就醫。

亞東醫院自2023年成立跨科整合照護團隊，專治糖尿病足及困難性傷口；副院長張至宏指出，此次成功案例是整形外科重建、心血管內外科血循手術、傷口照護與再生技術共同合作的成果，也是國內首例脂肪幹細胞合併 PRP 的困難傷口重建案例，具重要臨床指標意義。

