亞東醫院推再生醫療2.0 幹細胞合併PRP助糖足成功保肢
（記者陳志仁／新北報導）糖尿病已成全球重大健康威脅，台灣患者超過250萬人，其中約15％終生恐足部潰瘍，每5位糖尿病足患者就有1人面臨截肢風險；面對困難照護的傷口，亞東醫院與訊聯生技攜手，首創將脂肪幹細胞治療與新興科技PRP（自體血小板生長因子）整合，開創「再生醫療2.0」新時代。
59歲電子業女主管陳女士，因糖尿病控制不佳導致足跟潰瘍惡化，傷口如「半顆棒球大」、深可見骨，甚至被建議膝下截肢；亞東醫院整形外科主任張惇皓指出，團隊先由心臟血管內科蔡浩元醫師進行「血循再灌流」手術改善局部血流，再以脂肪幹細胞治療促進組織再生，在兩個月內，傷口面積從15平方公分縮小至1平方公分，癒合率達九成，成功挽救肢體。
為提升癒合速度，亞東團隊依特管辦法計畫規劃並加上新型 PRP 輔助治療，加速血管新生與組織修復；張惇皓說明，脂肪幹細胞具再生、抗發炎與免疫調節功能，可促進皮膚與血管生成」而 PRP 富含生長因子，能強化修復效益，對慢性傷口患者具有高度臨床價值。
蔡浩元補充，即使血管暢通，若局部壞死未改善仍可能需截肢，因此血循重建與細胞治療需同步進行，才能達到最佳重建成果。
如今，陳女士已能重新走進菜市場、為家人下廚；她感動分享，治療不僅保住了腿，更讓她「重新站起人生」；張惇皓提醒，糖尿病患者因神經病變與末梢循環不良，小傷口若未妥善處理容易急速惡化，平日應留意足部檢查、控制血糖血壓並及早就醫。
亞東醫院自2023年成立跨科整合照護團隊，專治糖尿病足及困難性傷口；副院長張至宏指出，此次成功案例是整形外科重建、心血管內外科血循手術、傷口照護與再生技術共同合作的成果，也是國內首例脂肪幹細胞合併 PRP 的困難傷口重建案例，具重要臨床指標意義。
其他人也在看
救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠
衛福部健保署今（28）日宣布，自今年12月1日起調整健保藥品給付規定，新增納入3項重大治療用藥，其中最受關注的，莫過於由台大醫院團隊研發、單劑要價近新台幣1億元的罕病基因治療藥物Upstaza，正式納入健保「暫予支付」，寫下健保史上單價最高給付紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。太報 ・ 1 天前
睡夢中安詳離世？醫揭「殘酷真相」：多與這1因素有關 凌晨3點到6點是高峰
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式。然而，這個被許多人視為最完美的死亡方式，背後往往潛藏著可預防的心臟危機。 在睡眠中猝死 大多源於心律不整 根據亞利桑那大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死案例中有7成5與缺血性心臟病相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3點到6點是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈，隨時可能在睡夢中引爆。 預防夜間猝死 日常心臟保健 雖然睡眠中猝死聽起來常春月刊 ・ 1 天前
尿尿順了卻「高潮沒半滴精液」 攝護腺肥大最嚇人副作用！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 排尿是順暢了，怎麼變「空包彈」高潮時沒有精液射出！55歲的陳先生就一度遇到這樣的狀況，長期有解尿不乾淨、用力解尿以及尿流速極慢等問題的他，診斷是攝護腺肥大，且體積約50cc（正常為20cc，約一個核桃大小），就醫拿了藥，雖然排尿順暢了許多，卻出現逆行性射精和鼻塞等副作用，調整藥物後仍未能改善，最終決定接受攝護腺拉開手...匯流新聞網 ・ 22 小時前
中國老翁「便秘10多天」腸道堵死！口腔突「噴出1物」醫搖頭了
國際中心／巫旻璇報導中國廣東深圳一名高齡男子長年深受便秘折磨，一直沒有特別在意，直到近日腹部脹痛到難以忍受，被家人緊急送往醫院，才驚覺病情已惡化。醫療團隊檢查後發現，他並非單純便秘，而是因為罹患乙狀結腸癌導致嚴重腸道阻塞，必須立即動手術，未料在麻醉插管的過程中，由於腸道完全被穢物塞死，導致腸內容物逆流至胃部，最終從口腔溢出。民視 ・ 12 小時前
十多天未排便！醫師驚覺老翁「不是便祕」急開刀 滿肚糞便驚見「屎從嘴巴噴出來」
綜合陸媒報導，這起事件發生在廣東深圳。當事人胡先生因為長期有便祕毛病，因此在此次出現便祕跡象當下，並沒有嚴肅看待。然而，這場便祕竟然一連持續了十多天，由於糞便不斷堆積，腹部脹大的難受，家人才急忙將他送醫。廣州中醫藥大學深圳醫院肛腸科副主任醫師于林沖則透露...CTWANT ・ 1 天前
腳潰瘍遲遲未好！電子業女主管罹糖尿病傷口竟「半個棒球大」險截肢
罹患糖尿病竟險截肢。59歲的電子業女主管陳女士的糖尿病控制不佳，導致足跟潰瘍難改善，傷口一度有「半個棒球大」且深可見骨，曾被醫師建議膝下截肢，讓她焦慮萬分，後來到亞東醫院治療，經「血循再灌流」手術合併脂肪幹細胞治療，再加入PRP（自體血小板生長因子）輔助，成功保住足部、避免截肢危機，並重拾自力行走能力。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
台灣「惡性腦瘤手術名醫」馬辛一病逝！享壽64歲 三總回應了
三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一近日驚傳病逝消息，三總表示，因涉及病人隱私，尚不便證實相關訊息，有進一步消息會對外說明。太報 ・ 1 天前
常喝「這1種咖啡」黃斑部病變風險暴增7倍！國際研究證實 尤其2種人更危險
便利商店貨架上琳瑯滿目的即溶咖啡，是上班族快速提神的救星。然而，2025年6月發表在國際期刊《食品科學與營養》的最新研究結果顯示：習慣飲用即溶咖啡的人，罹患乾性老年黃斑部病變的風險比一般人高出近7倍。這項由中國湖北醫藥大學主導的研究，分析了超過50萬人的基因數據，透過孟德爾隨機化等先進統計方法，首度證實即溶咖啡與眼部退化性疾病之間存在因果關係。 因為製程差異 決定傷害程度 為什麼同樣是咖啡，偏偏即溶咖啡特別傷眼？研究團隊將參與者依飲用習慣分為即溶咖啡、研磨咖啡與低咖啡因咖啡等3組，結果發現只有即溶咖啡組顯示出與乾性黃斑部病變的顯著關聯，每增加一個標準差的飲用量，風險就增加6.92倍，而其他類型咖啡則未出現類似風險。研究顯示，其關鍵在於製造過程的高溫濃縮步驟，即溶咖啡需先萃取成濃縮液，再經噴霧或冷凍乾燥製成粉末，此過程會產生大量梅納反應副產物，包括丙烯醯胺和晚期糖化終產物等有害化合物；因此，即溶咖啡的丙烯醯胺含量平均達每公斤358微克，是新鮮研磨咖啡179微克的約2倍。這些物質會結合視網膜細胞上的受體，啟動發炎反應與氧化壓力，破壞血視網膜屏障，逐步損害負責精細視覺的黃斑部細胞。此外，還有常春月刊 ・ 1 天前
食道癌為什麼發現的時候都已是末期？醫師盤點6大早期症狀：只要一出現，千萬快就醫！
食道癌好發於50-70歲的中老年人，男性比較容易得到食道癌，從2014年的癌症公報來看，食道癌發生率的排名於男性癌症為第6位，而在女性癌症則跑到了第26位；食道癌死亡率排名於男性癌症為第5位，女性癌症是排到第21位。男女差距挺大的。所以，各位男性，請注意了！食道癌是個你務必要認識的癌症。幸福熟齡 ・ 1 天前
一劑要價1億元！台大研發最貴「億元罕藥」上路 健保12月3新制一次看
天價罕病救命藥納健保給付！衛福部今（28）日指出，由台大醫院一手研發的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（簡稱AADC缺乏症）」基因治療藥物，12月1日起正式納入健保給付，該款藥物要價近新台幣1億元，寫下單價最高紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元；往後每年新增5人，藥費5億元。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不只致癌！狂吃炸雞排害中風、心梗 營養師揭「別加1配料」：吸油炸彈
不少人愛吃炸雞排，既解饞又紓壓，但攝取過多油脂恐影響健康。營養師高敏敏提到，炸雞排是高油、高鈉、高熱量三大炸彈，長期吃下來，會造成血管硬化、提高致癌風險、囤積脂肪、加重腎臟負擔、增加心血管疾病風險，另外，也不建議加九層塔，容易吸油，搭配在一起吃，會攝取太多油脂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
21萬筆瘦瘦針測試結果出爐！ 護腦戒癮「胰臟炎風險增2倍」
瘦瘦針除了廣為人知的減重效果外，最新研究發現可能還具有護腦及降低成癮等多重健康益處，但醫師提醒民眾需注意胰臟炎等副作用風險。根據復健科醫師王思恒在社群平台分享，今年發表於頂尖醫學期刊的研究顯示，瘦瘦針對護腦、降低成癮與情緒穩定均有正面效果，然而研究同時觀察到急性胰臟炎風險上升超過2倍，使用者應提高警覺。中天新聞網 ・ 1 天前
研究揭「大腦老化兇手」！每天吃「它」2顆就不怕失智
食安專家韋恩（楊世煒）表示，最新研究指出，膽鹼缺乏與大腦老化相關。膽鹼是大腦、肝臟與神經系統必需的營養素，來源包括蛋、魚、家禽、豆與十字花科蔬菜。「雞蛋是最方便、最密集的膽鹼來源之一，每天2顆蛋就可補充每人每天需求。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
凌晨3至6點最危險！睡夢中猝死多與「心律不整」有關
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式，然而，這個死亡方式背後往往潛藏著可預防的心臟危機。中天新聞網 ・ 1 天前
昆凌控制體態「減重早餐」這樣吃！營養師解析 7種人千萬別跟風
天王嫂昆凌近期分享維持體態的飲食方式，早餐吃蛋白搭配香蕉和黑咖啡，中餐正常但不過飽，晚餐以蔬菜蛋白質為主並減少澱粉。營養師表示，這種控制熱量的方式雖有其道理，但不是每個人都適合。 高蛋白早餐有效 但需注意體質 丹麥研究發現高蛋白早餐能增加飽足感並改善專注力，甚至讓人一天少吃100多大卡。蛋白質代謝需消耗較多能量，比碳水化合物和脂肪更有助控制體重。劉怡里營養師提醒，現代人喜歡早起空腹喝咖啡，容易刺激胃酸過度分泌，加重胃食道逆流，長久下來更容易產生胃部疾病，若單純只喝黑咖啡也容易有低血糖現象。而這類早餐配置熱量偏低，容易疲倦，血糖調節能力較弱的族群並不適合。 低碳飲食效果有限 持續執行才是王道 美國史丹佛大學的研究顯示，低碳水化合物飲食確實能提升代謝率。當每日碳水化合物攝取量低於130克時，對胰島素阻抗較高者效果更為顯著，每天可多消耗300到400大卡，這相當於慢跑40分鐘所消耗的熱量。劉怡里營養師強調，執行低碳飲食會經歷不同階段：初期的適應期，身體從燃燒葡萄糖轉為燃燒脂肪，可能出現類似感冒的「酮流感」症狀，包括頭痛和疲倦等；接著體重會明顯下降，平均每月可減少2至4公；每個人狀況不同，但是常春月刊 ・ 1 天前
健檢不是做越多越好！醫師提醒高齡者「優先檢查3件事」 提前找出健康隱患
「爸媽退休後就沒再做健檢了，很擔心他們有隱藏的疾病，沒有被提早發現…」這樣的焦慮，是很多子女的心聲。醫師指出，許多65歲以上長者在退休後，因為少了公司健檢的機會，加上自己對健康檢查抗拒或無感，反而成為「健檢空窗期」的高風險族群。姊妹淘 ・ 21 小時前
「肥貓」鄭則仕暴瘦有隱憂？ 糖尿病減重沒運動「骨折率增44%」
74歲香港資深演員鄭則仕近期被拍到身形消瘦，引發外界對其健康狀況的關注。據媒體報導，鄭則仕長年患有糖尿病，近年來調整飲食與生活習慣才導致體重下降。醫師表示，糖尿病患者減重雖有多重好處，但若未搭配運動，可能造成減脂又減肌的情況，進而提高骨折風險。此外，體重迅速下降也需注意是否為藥物反應過佳，應回診調整用藥。中天新聞網 ・ 1 天前
苦等四個月！ 高雄3歲童等不到骨髓移植病床病逝
高雄市一名3歲男童，小恩碩，去年12月罹患嚴重再生不良性貧血，需要進行骨髓移植，千辛萬苦媒合到捐贈者，沒想到病床得等上七個月，一直到2月才得知4月份，林口長庚醫院有病床，家長以為能夠早日進行手術，但小...華視 ・ 1 天前
上班族的救命水！新研究揭「1飲品」能保護心臟：每天一杯就好
最新臨床研究發現，每天一杯咖啡還能降低39%心房顫動（AF，常見的心律不整疾病）的風險，因為咖啡因可能透過阻斷腺苷受體、抗發炎等機制，降低心房顫動復發風險。但研究人員也強調，這項研究結果適用於本來就喝咖啡的心房顫動患者，且咖啡攝取量為每天一杯，不適用於其他族群、也不支持大量飲用咖啡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
比PRP更有效 間質幹細胞救自己的膝蓋
好醫師新聞網記者朱代東／花蓮報導 圖：花蓮慈濟醫院疼痛科主任王柏凱醫師在診間遇過許多為膝蓋退化所苦的民眾，因而希望以再生醫學的幹細胞治療，幫助病人喚醒病患身體內的修復工程，延長膝蓋使用年好醫師新聞網 ・ 1 天前