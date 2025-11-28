亞東醫院攜手訊聯生技 再生醫療輔助提供糖尿病足治療新選擇

cnews124251128a04

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

台灣糖尿病患者超過250萬人，其中約15％一生中可能發生足部潰瘍，每5位糖尿病足患者就有1人面臨截肢風險。面對困難照護的傷口，亞東醫院與訊聯生技攜手，首創將脂肪幹細胞治療與PRP（自體血小板生長因子）整合治療。59歲電子業主管陳女士，原本足跟傷口潰爛如半個棒球大、深可見骨，甚至被建議接受膝下截肢手術。亞東醫院整形外科主任張惇皓分享，透過跨團隊評估採用血循再灌流手術合併脂肪幹細胞治療，再搭配PRP輔助，最終讓深度傷口成功癒合，順利逆轉截肢危機。

糖尿病足潰瘍是糖尿病最具威脅的併發症之一，截肢後五年死亡率高達70%。陳女士因下肢循環不良導致傷口急速惡化，為保住肢體，醫療團隊先由心臟血管內科醫師蔡浩元進行「血循再灌流」改善局部血流，再由張惇皓執行脂肪幹細胞治療。兩個月後，傷口由15平方公分縮小至1平方公分，癒合率達九成。

為提升癒合速度，亞東團隊依特管辦法計畫規劃，以PRP輔助治療，加速血管新生與組織修復，對多重慢性病且傷口複雜的患者尤其具臨床價值。張惇皓表示，脂肪幹細胞能分化為皮膚組織、分泌大量生長因子、促進血管增生，並具抗發炎與免疫調節功能。蔡浩元補充，即使血管暢通，若局部組織壞死未改善，仍可能面臨截肢，兩者結合才能達成最佳重建效果。

張惇皓提醒，糖尿病患者若血糖控制不佳，容易因神經病變與末梢循環不良導致足部傷口難以癒合，小小的破皮若未妥善處理，可能迅速惡化成潰瘍甚至截肢，因此日常生活中應養成檢查足部、保持清潔乾燥、控制血糖血壓並及早就醫的習慣。

亞東醫院副院長張至宏表示，2023年起成立多專科整合性照護團隊，專責治療糖尿病足、缺血性潰瘍等困難傷口。此次成功案例是整形外科清創重建手術、心血管內外科血循重建及傷口照護跨科團隊合作，再結合細胞治療與新興醫療科技的成果。訊聯生技董事長蔡政憲表示，延續26年急重症與燒燙傷再生醫學經驗，本次合作導入升級版自體血小板生長因子技術，展現再生醫學2.0的臨床潛力。不僅造福糖尿病足與慢性傷口患者，也為未來多項再生醫療組合療法奠定臨床數據基礎。

「再生醫療雙法」將於明年元旦上路，張至宏強調，亞東醫院將持續推動細胞治療與跨科團隊整合療法，為糖尿病足及其他困難傷口患者提供新的治療選擇。未來雙方將擴大應用範圍，包括加速「特管辦法」脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝軟骨缺損案送件，並在治療追蹤期間累積臨床數據，同時啟動人體臨床試驗。建立更完整的臨床數據庫，為再生醫療技術的發展與普及奠定基礎。

