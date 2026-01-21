亞東醫院春節啟動床位整備 避免急診壅塞

春節期間，亞東醫院一般病床皆由醫療事務處統一管控與分配，團隊每日固定於上午8點及晚上8點進行床位與病人流動狀況盤點，確保病床優先支援急診需求，維持醫療動線順暢。（王家瑜攝）

為確保農曆春節期間醫療服務順暢，避免急診壅塞，亞東醫院今宣布啟動整備機制。春節期間，全院一般病床皆由醫療事務處統一管控與分配，團隊每日固定於上午8點及晚上8點進行床位與病人流動狀況盤點，確保病床優先支援急診需求，維持醫療動線順暢。

亞東醫院院長邱冠明表示，院方通常於過年前1個月由醫療事務處與護理部共同組成工作任務小組，著手進行春節醫療量能規劃。團隊會系統性回顧近3年春節期間的住院人數、床位使用數據，並主動向各臨床科部蒐集春節期間可能留院治療的病人數。綜合歷史趨勢與臨床判斷，提前預測床位需求，作為人力與床位配置的重要依據。

邱冠明說，春節期間全院一般病床皆由醫療事務處統一管控與分配，透過集中化管理機制，確保床位調度具備一致性與彈性，並能即時回應急診與臨床照護需求。

假期中，團隊每日固定於上午8點及晚上8點進行床位與病人流動狀況盤點，掌握一般病床開床數、實際收治人數、急診待床人數、門診轉住院、預計出院與留院人數及可用床位數，作為即時決策依據，確保病床優先支援急診需求，維持醫療動線順暢。

今年2月僅28天，卻有14天為假日，邱冠明提醒，護理人員排班與人力調度更需審慎規劃。院方期望在保障醫療品質的同時，也能保留護理人員的連假小確幸，並希望春節在院病人體諒一線人員的辛勞。

此外，流感盛行程度亦是影響年節醫療需求的重要變數，邱冠明表示已預作因應，呼籲民眾年節期間留意自身健康狀況。若出現症狀應及早就醫，共同降低急診負荷，確保醫療體系穩定運作。

