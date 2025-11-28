生活中心／綜合報導

糖尿病已成全球重大健康威脅，台灣患者超過250萬人，其中約15％一生中可能發生足部潰瘍，而每5位糖尿病足患者就有1人面臨截肢風險。面對困難照護的傷口，亞東醫院與訊聯生技攜手，首創將脂肪幹細胞治療與新興科技PRP（自體血小板生長因子）整合，開創「再生醫療2.0」新時代。







亞東醫院指出，一名59歲電子業女主管陳女士，原本足跟傷口潰爛如「半個棒球大」、深可見骨，甚至被建議接受膝下截肢手術。亞東醫院整形外科主任張惇皓分享，透過跨團隊評估採用血循再灌流手術合併脂肪幹細胞治療，再搭配 PRP 輔助，最終讓深度傷口成功癒合，順利逆轉截肢危機，從人生谷底重新「站」起來。

亞東醫院x訊聯細胞治療 助糖尿病足患者成功保足

足跟傷口從「一粒芝麻大小」潰爛如「半個棒球大」、深可見骨，最終成功癒合，順利逆轉截肢危機。（圖／亞東醫院提供）

血循再灌流 × 幹細胞療法 糖尿病足治療新突破

糖尿病足潰瘍是糖尿病最具威脅的併發症之一，截肢後五年死亡率高達70%。



亞東醫院說明，陳女士因下肢循環不良導致傷口急速惡化，為保住肢體，醫療團隊先由心臟血管內科醫師蔡浩元進行「血循再灌流」改善局部血流，再由整形外科主任張惇皓執行脂肪幹細胞治療。兩個月後，傷口由15平方公分縮小至1平方公分，癒合率達九成。

亞東醫院x訊聯細胞治療 助糖尿病足患者成功保足

亞東醫院副院長張至宏表示，這次的成功案例是亞東醫院跨專科團隊密切合作的成果，很欣慰能為病患帶來更好的治療，也期盼未來術能更廣泛應用於臨床。（圖／亞東醫院提供）

為提升癒合速度，亞東團隊依特管辦法計畫規劃，以 PRP 輔助治療，加速血管新生與組織修復，對多重慢性病且傷口複雜的患者尤其具臨床價值。

亞東醫院x訊聯細胞治療 助糖尿病足患者成功保足

訊聯生技董事長蔡政憲表示，此次導入升級版自體血小板生長因子技術，與亞東醫院共同完成國內首例細胞治療合併 PRP 的困難傷口重建，展現再生醫學 2.0 的臨床潛力。（圖／亞東醫院提供）張惇皓說明，脂肪幹細胞能分化為皮膚組織、分泌大量生長因子、促進血管增生，並具抗發炎與免疫調節功能。蔡浩元醫師補充，即使血管暢通，若局部組織壞死未改善，仍可能面臨截肢，兩者結合才能達成最佳重建效果。

亞東醫院x訊聯細胞治療 助糖尿病足患者成功保足

醫師張惇皓說明，脂肪幹細胞具分化、促進血管增生，以及抗發炎與免疫調節等多重作用。（圖／亞東醫院提供）

跨科團隊 × 再生醫療 國內首例困難傷口成功治療

亞東醫院表示，如今，陳女士已能重新走進菜市場、為家人下廚，她感動地分享這項治療讓她重拾生活的自由與希望。張惇皓提醒，糖尿病患者若血糖控制不佳，容易因神經病變與末梢循環不良導致足部傷口難以癒合，小小的破皮若未妥善處理，可能迅速惡化成潰瘍甚至截肢，因此日常生活中應養成檢查足部、保持清潔乾燥、控制血糖血壓並及早就醫的習慣。

亞東醫院x訊聯細胞治療 助糖尿病足患者成功保足

醫師蔡浩元補充，即使血管暢通，若局部組織壞死未改善，仍可能面臨截肢，需結合治療才能達成最佳效果。（圖／亞東醫院提供）亞東醫院副院長張至宏指出，亞東醫院自2023年起成立多專科整合性照護團隊，專責治療糖尿病足、缺血性潰瘍等困難傷口。此次成功案例是整形外科清創重建手術、心血管內外科血循重建及傷口照護跨科團隊合作，再結合細胞治療與新興醫療科技的成果。

亞東醫院x訊聯細胞治療 助糖尿病足患者成功保足

陳女士分享，得知可能截肢時，真的覺得非常絕望。除了感謝家人的陪伴，也非常感謝亞東團隊的用心照護，讓她重拾人生新希望。（圖／亞東醫院提供）

訊聯生技董事長蔡政憲表示，訊聯延續 26 年急重症與燒燙傷再生醫學經驗，在本次合作中導入升級版自體血小板生長因子技術，與亞東醫院共同完成國內首例細胞治療合併 PRP 的困難傷口重建，展現再生醫學 2.0 的臨床潛力。此成果不僅造福糖尿病足與慢性傷口患者，也為未來多項再生醫療組合療法奠定臨床數據基礎。

亞東醫院x訊聯細胞治療 助糖尿病足患者成功保足

原本足跟潰爛如「半個棒球大」、深可見骨，經治療後傷口縮小到 1 平方公分，癒合率高達九成。（圖／亞東醫院提供）

亞東醫院與訊聯生技 攜手推動再生醫療2.0

亞東醫院說明，「再生醫療雙法」將於明年元旦上路，亞東醫院與訊聯生技在臨床治療上率先取得突破。張至宏強調，亞東醫院將持續推動細胞治療與跨科團隊整合療法，為糖尿病足及其他困難傷口患者提供新的治療選擇。

亞東醫院x訊聯細胞治療 助糖尿病足患者成功保足

陳女士傷口照。（圖／亞東醫院提供）

未來，雙方將擴大應用範圍，包括加速特管辦法脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝軟骨缺損案送件，並在治療追蹤期間累積PRP臨床數據，同時啟動PRP PLUSTM人體臨床試驗。此舉不僅有助於提升慢性傷口與退化性疾病的治療效果，也將建立更完整的臨床數據庫，為再生醫療技術的發展與普及奠定基礎。

