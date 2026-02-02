亞東馨寧病房10周年 溫柔陪伴與守護末期病人最後旅程





【NOW健康 吳思奕／新北報導】90歲的阿珠奶奶因心衰竭長期接受治療。氣質優雅的她不僅會彈鋼琴，也像孩子般喜愛甜甜的冰品。深愛6名子女的她，原本希望能在熟悉的家中度過人生最後的時光。但隨著身體不適加劇，家屬心情焦急卻不知如何是好，在安寧居家團隊的評估與協助下，阿珠奶奶轉入住亞東醫院馨寧病房，由跨專業安寧照護團隊協助家屬進行照護。



自2016年成立 10年來守護末期病人的尊嚴與善終



住院期間，醫護人員與志工細心陪伴，為奶奶洗澡、準備她最愛的冰淇淋，讓病房充滿生活的溫度與尊重。家屬深受感動之餘，更驚訝於原來病房同樣能如此溫暖而有尊嚴。最終，阿珠奶奶在家人的陪伴下安詳辭世。這段陪伴歷程讓家屬深刻理解「善終」的意義，返家後共同完成預立醫療決定，為自己的人生終章提前做好準備。

亞東醫院馨寧病房於2016年2月成立，10年來陪伴無數末期病人與家屬走過生命中最重要的時刻。2026年適逢成立10週年，院方特別於1月28日舉辦「馨寧病房成立10週年紀念記者會」，以「生命有愛・馨寧長在～風信綻放希望與愛」為主軸，回顧10年來深耕安寧緩和醫療的歷程，分享陪伴生命、守護尊嚴的點滴故事。



「5全照護」理念 引入動物輔助與園藝治療陪伴病人



亞東紀念醫院院長邱冠明表示，亞東醫院在發展尖端醫療的同時，始終相信醫學不只是治療疾病，更是陪伴生命走向圓滿的過程。馨寧病房秉持「5全照護」理念，將照護從病房延伸至居家，讓病人在熟悉環境中保有品質與尊嚴，家屬也能安心陪伴、不留遺憾。



為了讓更多民眾了解安寧療護的多元面貌，亞東醫院日前（1月28日～1月30日）在1樓大廳規劃10週年主題攤展與講座活動。活動內容包括安寧療護舒適護理介紹、森林療癒VR體驗、園藝療癒手作，以及治療犬現場示範等。透過沉浸式與互動體驗，讓民眾理解安寧照護不只是面對生命終點，更是陪伴、理解與愛的延續。



邱冠明指出，馨寧病房成立初期僅是1個10床的小單位，但它仍承載著對末期病人與家屬的溫柔照護。自2017年起，病房成為新北市政府衛生局社區安寧照護臨床見習單位，協助基層醫療人員學習安寧理念；同年率先引入動物輔助與園藝治療，支持病人與家屬的身心靈需求。



此後，隨著需求增加，病房於2018年6月擴增至16床，並成為全國首家開放寵物進入病房陪伴病人的醫院。團隊亦引進VR設備，協助病人突破病榻限制、觀看自然景觀或「回到」熟悉的老家；疫情期間更以手模製作保存陪伴與牽掛，將愛轉化為可被珍藏的記憶。馨寧病房以風信子作為精神象徵，代表「重生的愛」、「永遠的懷念」與「低調的愛」，傳達即便生命有限，愛也能跨越生死、在懷念中重生。



屢獲國家醫療品質肯定 繼續以專業與溫暖守護生命



2019年，馨寧病房通過安寧緩和醫學專科醫師訓練醫院認證，持續培育專業人才。團隊也在末期病人淋巴水腫照護品質及整體安寧照護上屢獲國家醫療品質獎肯定（2019～2025）。此外，亞東醫院自2012年起，亦連續獲衛福部安寧推廣優良機構肯定，2022年更在預立醫療決定推廣競賽中榮獲全國醫學中心第3名。



邱冠明強調，團隊將持續在臨床照護、教育訓練與品質精進上創新前行，以專業、溫柔與尊重守護每一段生命旅程。展望下一個10年，亞東醫院將進一步提升緩和醫療量能、深化生命教育推廣，承諾在科技日新月異的時代，也不改「尊重生命、關懷全人」的初心，與病人及家屬一同守護生命旅程的圓滿。



