亞果投資逾20億 基隆八斗子打造全台最大遊艇港 結合飯店商場

亞果遊艇強調，將投資超過新台幣20億元，除將八斗子打造成全台最大的遊艇港外，也將以BOT方式興建飯店及商場等設施。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府26日上午與亞果遊艇集團舉行八斗子遊艇泊區促參案簽約儀式，由基隆市長謝國樑與亞果集團董事長侯佑霖共同簽署完成。侯佑霖表示，該公司將投資新台幣20億元以上，除打造全台最大的遊艇泊區外，也將結合商場與飯店等多元設施的興建。

基隆市政府與亞果遊艇26日上午舉行八斗子促參案簽約儀式，由基隆市長謝國樑（左）、亞果遊艇董事長侯佑霖（右）代表簽署，國有財產署長曾國基（中）在場見證。（張志康攝）

謝國樑指出，本案採ROT與BOT混合模式推動，初期投資金額預計超過20億元，將創造超過500個就業機會。更是市府與國有財產署透過合作改良及促參機制，共同推動國有土地活化利用的指標案例。

廣告 廣告

謝國樑表示，這次與亞果遊艇的合作，將打造全台最大的遊艇碼頭、200個房間的飯店以及3000坪的商場，八斗子將成為全台少數可以具備碼頭、商場及飯店的多功能遊艇港。希望能夠早日完成，也共同帶動基隆乃至於北海岸與東北角的觀光產業。

謝國樑強調，八斗子遊艇港將成為結合遊艇休閒、觀光商業、飯店服務與城市公共空間的複合型發展基地。未來港區將以「親海、親民、共享」為核心理念，打造開放式公共空間，讓市民與遊客都能親近海洋、享受港灣風景進而帶動基隆城市轉型與產業升級。

侯佑霖表示，基隆八斗子遊艇碼頭可謂亞果串聯6大主要港口：高雄、台南、澎湖、台中、台北、基隆，完善西海岸藍色公路的最後一塊拼圖。後續除將推動製化海上旅遊與國際級海洋賽事，規劃環島帆船航線賽事，讓世界看見台灣獨特而美麗的海洋文化。

負責遊艇碼頭開發的亞碁海洋公司總經理姬琳強調，該公司規畫300餘個泊位及150個岸置空間，將成為全台灣最大遊艇港。後續也將結合基隆市的海洋教育，並帶動國人學習遊艇及帆船的風氣。未來，八斗子將成為大台北地區民眾最容易親近的國際級遊艇港。

更多中時新聞網報導

大學採計英聽系組減 缺考率上升

能源轉型關鍵 日重啟全球最大核電廠

曾敬驊周旋4女自虧像男優