亞歷山大砍35分做白工 雷霆不敵灰狼近3場2敗

雷霆亞歷山大（右）狂砍35分。（路透）

本報綜合外電報導

美國職籃NBA西區龍頭奧克拉荷馬雷霆當地時間19日以107比112苦吞本季第3敗。現任NBA最有價值球員（MVP）亞歷山大狂砍35分，仍未能阻止明尼蘇達灰狼在最後一分鐘演出逆轉勝。這也是NBA衛冕軍雷霆近3場的第2敗。

灰狼主將愛德華茲攻下26分、12籃板、3助攻與2阻攻，表現最為搶眼。雷霆在比賽剩下40秒時仍領先，不過愛德華茲一記後撤步三分跳投命中，助灰狼奠定勝基。雷霆戰績來到25勝3敗。