亞歷山大連93場20分+ 史上第2
本報綜合外電報導
NBA最有價值球員（MVP）亞歷山大一日砍下26分，率領雷霆以123比115擊敗拓荒者，豪取12連勝，報了本季唯一一敗的一箭之仇。亞歷山大連續93場比賽得分至少20分，獨占NBA第2長紀錄。
雷霆一日上演第4節大反撲，在末節開局打出8比0攻勢，在這場15度互換領先的激戰中取得主導權。
拓荒者這場比賽再度給雷霆施壓，在第3節結束時以87比85領先。阿維迪亞繳出31分、19籃板、10助攻的「大三元」表現，但雷霆拒絕再度翻船。
魏金斯先抄截再上籃，帶動雷霆在末節的開局攻勢；接著霍姆葛倫送出火鍋後再完成上籃；威廉斯灌籃得分，密契爾再抄截上籃。不到兩分鐘，雷霆瞬間建立起6分領先，自此掌控節奏。亞歷山大更在最後31.4秒關鍵罰球鎖住勝利，終場以123比115帶走勝利。
包括亞歷山大在內，雷霆共有6名球員得分達到兩位數，漂亮贏得12連勝，戰績提升至20勝1敗，打出全聯盟自2015-16年金州勇士開季21連勝以來的最佳開季成績。
亞歷山大已連續93場比賽至少拿到20分，這是NBA史上第2長的紀錄，僅次於傳奇球星張伯倫在1961年10月至1963年1月間締造的126場紀錄。
張伯倫並且在1963年2月至1964年3月期間寫下92場紀錄，名列史上第2，僅次於他自己。亞歷山大11月29日追平這項紀錄，並列史上第2，又在今天再下一城，獨占史上第2長紀錄。
雷霆中鋒霍姆葛倫此役貢獻19分、9籃板、3阻攻和1抄截。
雷霆本季迄今唯一的敗仗發生在11月5日對拓荒者一役，當時他們在波特蘭丟失22分領先，以119比121落敗。
