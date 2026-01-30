亞泥攜手義電進軍虛擬電廠 星電儲能型險登日本市場

面對AI浪潮與產業電氣化帶動的全球能源需求激增，產業使用的虛擬電廠義電智慧能源（Enel X Taiwan）與亞洲水泥宣布合作，成功導入虛擬電廠系統並運用廠區生產設備的用電彈性，提供台電電力交易平台補充備轉輔助服務，藉此調節電網負載並提升能源使用效率。

首階段由亞洲水泥花蓮廠率先參與，後續新竹廠也將陸續投入，共同成為穩定台灣電網的重要支援力量。花蓮廠主要以製程中的生料與水泥研磨設備作為調節主體，這些設備具備高度運轉彈性，可依據虛擬電廠指令進行降載或停機，並透過排程調整與原料庫存緩衝來靈活應對，在電力供需吃緊時，花蓮廠能在接獲調度通知後30分鐘內減少最高30MW的用電量，這相當於1萬5千戶家庭在尖峰時段的用電需求，約佔花蓮總家戶數的1成以上，對於電力系統穩定提供關鍵支援。

亞洲水泥副總經理張志鵬指出，能源挑戰是產業無可迴避的課題，企業必須以永續行動回應挑戰，亞洲水泥長期投入低碳水泥開發、推動循環經濟並提升能源效率，透過虛擬電廠實踐需量反應輔助服務，不僅不影響正常營運，更能有效協助穩定電網並加速能源轉型，是提升營運韌性的關鍵策略。

義電智慧能源台灣董事長陳威廷則表示，虛擬電廠能集結用電戶的彈性，以更靈活且低成本的方式強化電網韌性，亞洲水泥積極投入參與，展現了高能耗產業實踐能源責任的決心，不僅為電網提供即時穩定力量，也能透過參與電力市場獲得額外收益，達成環境與經濟效益的雙贏。

星星電力儲能型電力保險首登日本市場

星星電力宣布與日本中部電力Miraiz正式完成簽約，雙方將透過儲能資產強化尖峰時段的電價避險能力。這項合作計畫以擴大至300MW儲能容量為目標，由星星電力提供專業的電力保險解決方案，協助中部電力Miraiz提升尖峰供電的穩定性並降低價格波動風險。

作為日本前三大售電業者之一，中部電力Miraiz主要服務日本中部地區的多元電力需求，該區域為日本汽車與重工業的核心重鎮，聚集大量製造與出口導向型企業，因此成為全國用電密度最高且對電價波動極為敏感的區域。

此次合作由星星電力主導交易架構設計與市場策略執行，整合了泓德集團的儲能資源與自有AI價格預測模型，成功將保險型儲能服務自澳洲市場導入日本，建立起兼顧價格控管與供電穩定的長期合作關係。

星星電力表示，這次合作獲得當地大型電力企業採用，驗證了星星電力在整合資產操作、價格模型與交易執行方面的市場服務能力。未來星星電力將持續推動儲能資產參與全球五大電力市場並擴展亞太布局，深化自有平台Star Trade的整合應用，致力於打造具規模化與可複製性的儲能商業模式，成為企業面對能源挑戰時的長期戰略夥伴。

