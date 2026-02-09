亞泥新城山礦場補辦環評舉行說明會 居民關注三大爭點
亞洲水泥股份有限公司（亞泥）花蓮新城山礦場爭議許久，在2023年《礦業法》修法過後，沒做過環評且符合一定規模的舊礦場，須補辦環評。新城山礦場為1995年10月20日前已核定之礦業用地，未曾實施環境影響評估且面積大於2公頃，依照礦業法第76條規定須補辦環評。業者於2月3日下午，在新城山礦場下的富世多功能集會所舉行環評前說明會。
安全疑慮、還地方式與回饋機制成三大爭點
出席者包括在地居民、亞泥花蓮場長陳志賢，以及環評顧問光宇工程顧問公司團隊。這次環評主要聚焦在目前和未來預計開採的35.2公頃，最高開採高度約120公尺。團隊目前調查，礦場的空氣品質、噪音震動和地表水質都符合現行法規，交通狀況也維持在良好狀態；生態則記錄到黃喉貂、食蟹獴、藍腹鷴、大冠鷲，以及保育類的黃裳鳳蝶。業者提出灑水防塵、降噪設備、水保設施與邊坡監測，並規劃採後復育，同時承諾持續透過部落會議落實利益分享與在地就業。
針對會議報告內容，「反亞泥還我土地自救會」總幹事鄭文泉提出三點質疑。他首先指出安全問題，去（2025）年6月4日曾發生礦場爆破飛石波及民宅，至今仍無令人安心的預警系統；第二是土地權益，他不解為何地主必須先簽署切結書，土地才能歸還，讓人擔心未來土地是否真能回到原來的使用狀態；第三則是利益回饋與程序問題，最靠近礦場、受影響最深的Ayu部落，並未在現行回饋機制中獲得相對應的照顧，並質疑會議選在平日下午舉行，排除許多居民參與的機會，讓討論流於形式。
自救會副會長白成石則補充，報告未納入太魯閣族的傳統領域、文化生活方式與相關文化脈絡。他要求亞泥需針對地質軟弱區與斷層破碎帶加強變形評估，且特別要注意極端氣候條件下可能的危險。
白成石回顧指出，1974到1990年代間，部分族人因粉塵、噪音與水患等人為因素被迫離開原居地，至今仍為受到關切。他建議環評委員應親自前往部落現場勘查。
對於去年的飛石事件，陳志賢回應，亞泥承諾加強員工與承包商訓練，並要求管理層改善爆破程序。經濟部地質調查及礦業管理中心則於4日在網站上表示，已邀集專家學者共同組成專家調查小組啟動調查，去年6月公開事件調查報告、7月核准亞泥公司所送「改善對策」報告，9月亦藉由專家學者組成之「邊坡監測小組」會議追蹤亞泥公司已照改善對策執行，並增加該礦場安全檢查頻率至每月1次。
0403花蓮強震落石爭議未解
會議中，族人多次提到2024年的0403花蓮強震後的崩山事件。富世村十鄰居民金明仁表示，落石風險依然尚未解除，「我們每天晚上都會怕，怕哪一天真的出事情，可是亞泥好像沒有真正關心我們這一帶發生什麼事，你們在說明的時候，也都沒有把這裡算進去。」他指出，山坡崩塌至今仍未被處理，相關單位也未說明後續作法；他也發現，亞泥簡報中的地圖並未標示自己居住的區域，讓居民覺得被忽略。
秀林鄉長王玫瑰多次提起對富世村安全的擔憂，直言「真的不希望我們的富世村成為小林村」，並提到強震後，許多土石堆積在半山腰，每逢颱風或暴雨，鄉民都無法安心睡覺。
富世村長張文盛則表示，過去爆破飛石事件後亞泥確實有即時回應，但他關切土地權利回復進度緩慢，並質疑還地須簽署切結書的合理性。
關於這點，陳志賢提到，十鄰地區落石問題不在環評的採礦區內，但公司仍高度關切居民安全，願配合地方政府，以專業技術協助整修，惟仍須釐清相關法律權責。白成石則於會後表示，雖然亞泥聲稱該處非開採範圍，但該區與開採區具備地質連動性，現場仍可見亞泥過去挖掘的坑洞，「這是避重就輕」。
何時談關場計畫？ 地方與廠方執不同意見
鄭文泉質疑，關閉新城礦場如果是可能的規劃，依據目前法律，周邊居民要如何確保未來的安全？長期關注此議題的地球公民基金會東部辦公室則提起，依亞泥目前每年約開採400萬公噸推估，既有約2400萬公噸儲量，最快六年內就可能用盡，主張亞泥不應等到結束才因應，而是現在就提出具體的「關礦場計畫」。包括說明員工去向、土地如何回復，以及部落未來的轉型方向，並與族人展開討論。
根據2022年《行政院核定亞洲水泥租用原住民保留地真相調查報告》調查建議，亞泥依法應於礦業用地使用完畢後，依核定之水土保持計畫實施土地復整及防災措施。而為求部落永續發展，政府、部落及亞泥應於礦區結束採礦之前四年，共同思考與協商礦場轉型與土地再利用計畫，期成為轉型正義與經濟發展相輔相成之典範。
礦權申請展限部分，《礦業法》修法期間遭凍結展沿的76個礦場，在立法院三讀時以附帶決議方式給予業者五年緩衝期接軌新法，包含提出礦場關閉計畫、行使土地同意權。然而，目前新城山礦區的未來，恐將面對無法取得全部土地同意權，但達5年（2029年）寬限期，卻也還沒討論礦場關閉計畫等情況。
花蓮廠長陳志賢回應，關場計畫依法在礦場設立之初就須提出，並不代表公司即將退場。他強調，水泥仍是國家建設的重要物料，亞泥需兼顧永續經營與在地就業，目前近九成員工為花蓮縣民；同時，透過循環經濟與替代原料，可降低石灰石開採量，實質延長礦場壽命。
今年中詳細環評報告將出爐
現場還有多位與會者提出意見。地方人士高孔先生肯定亞泥在空污、水質與噪音方面的改善，但強調安全教育應持續進行，不能等事故發生後才補救，呼籲中央政府負起統籌責任處理地質安全問題。
秀林部落主席Tunux Wasi則指出，秀林村在東北季風期間仍常聞到異味或煙塵，要求亞泥給予秀林村與富世村同等重視與回饋。八鄰住戶張秀小姐表達對教會後方與住家前落石的恐懼，要求重新確認界線並與地主溝通。
員工家屬王貴方則肯定亞泥公司事後道歉補償與環保作為。部落會議主席徐美人指出，多數家庭仰賴亞泥維生，建議調高回饋金；可樂社區代表雖反映偶有黑煙與臭味，但肯認亞泥近年改善防護措施的作為。
環境顧問公司光宇工程顧問公司執行副總經理邱景明表示，完整的環境影響評估報告書會在6月左右釋出。
其他人也在看
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
蔡其昌喊話大巨蛋沒道理棒球場愈比愈少 蔣萬安說話了
中職新賽季3月底即將開打，目前賽程場地尚未正式公布。中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌昨也向北市府喊話，表示「大巨蛋是為棒球而生的場地」，沒道理場次越比越少，呼籲台北市政府盡速給予聯盟正向回應。台北市...
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
華晨宇超狂寵粉！宣布「拿下3塊地」辦演唱會：有吃有喝有房子
大陸歌手華晨宇，在2013年選秀節目《快樂男聲》出道後，憑藉才華與爆發又具穿透力的嗓音，人氣居高不下。向來寵粉的他，近日卻在演唱會上宣布已經拿下了3塊地，未來不再自行租地、搭建舞台，直接就能開唱，消息立刻轟炸各大論壇。
1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼
今（9）日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。對此，中央氣象署整理本週天氣重點，寒流今遠離，之後漸回溫，週三至週四清晨涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降，週四白天後溫度回升；降雨方面，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨，本週天氣多為穩定，適合年前掃除，迎接新氣象。
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
高市大獲全勝「強勢日本」成形！凌濤6字籲國民黨：最符合台灣利益
日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選寫下歷史性紀錄。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，「強勢日本」成形，台灣應加強多方合作，他更呼籲國民黨堅定走「親美、友日、和陸」路線，這才是國民黨最穩健、最應該走的路線。
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
春節天氣預報！2波冷空氣接力 北東除夕開始接雨
寒流仍在發威，各地9日清晨前持續有低溫發生，高海拔山區已降到0度以下，北部、宜蘭也只剩約5度。11日至12日清晨、16日除夕至17日初一陸續有冷空氣影響，2地回歸濕冷天氣。
從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手 杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...
世上最貴的汽車值400億！為什麼黃仁勳要幫S-Class站台？
日前，在Mercedes-Benz創立140周年慶典上，螢幕上出現一個熟悉身影—NVIDIA 執行長黃仁勳穿著皮衣，為這家百年車廠送上祝賀。黃仁勳在致詞中提到，S-Class 不僅是豪華車標竿，更是移動運算的未來。