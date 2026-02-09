亞泥新城山礦場補辦環評舉行說明會 居民關注三大爭點

亞洲水泥股份有限公司（亞泥）花蓮新城山礦場爭議許久，在2023年《礦業法》修法過後，沒做過環評且符合一定規模的舊礦場，須補辦環評。新城山礦場為1995年10月20日前已核定之礦業用地，未曾實施環境影響評估且面積大於2公頃，依照礦業法第76條規定須補辦環評。業者於2月3日下午，在新城山礦場下的富世多功能集會所舉行環評前說明會。

安全疑慮、還地方式與回饋機制成三大爭點

出席者包括在地居民、亞泥花蓮場長陳志賢，以及環評顧問光宇工程顧問公司團隊。這次環評主要聚焦在目前和未來預計開採的35.2公頃，最高開採高度約120公尺。團隊目前調查，礦場的空氣品質、噪音震動和地表水質都符合現行法規，交通狀況也維持在良好狀態；生態則記錄到黃喉貂、食蟹獴、藍腹鷴、大冠鷲，以及保育類的黃裳鳳蝶。業者提出灑水防塵、降噪設備、水保設施與邊坡監測，並規劃採後復育，同時承諾持續透過部落會議落實利益分享與在地就業。

針對會議報告內容，「反亞泥還我土地自救會」總幹事鄭文泉提出三點質疑。他首先指出安全問題，去（2025）年6月4日曾發生礦場爆破飛石波及民宅，至今仍無令人安心的預警系統；第二是土地權益，他不解為何地主必須先簽署切結書，土地才能歸還，讓人擔心未來土地是否真能回到原來的使用狀態；第三則是利益回饋與程序問題，最靠近礦場、受影響最深的Ayu部落，並未在現行回饋機制中獲得相對應的照顧，並質疑會議選在平日下午舉行，排除許多居民參與的機會，讓討論流於形式。

自救會副會長白成石則補充，報告未納入太魯閣族的傳統領域、文化生活方式與相關文化脈絡。他要求亞泥需針對地質軟弱區與斷層破碎帶加強變形評估，且特別要注意極端氣候條件下可能的危險。

白成石回顧指出，1974到1990年代間，部分族人因粉塵、噪音與水患等人為因素被迫離開原居地，至今仍為受到關切。他建議環評委員應親自前往部落現場勘查。

對於去年的飛石事件，陳志賢回應，亞泥承諾加強員工與承包商訓練，並要求管理層改善爆破程序。經濟部地質調查及礦業管理中心則於4日在網站上表示，已邀集專家學者共同組成專家調查小組啟動調查，去年6月公開事件調查報告、7月核准亞泥公司所送「改善對策」報告，9月亦藉由專家學者組成之「邊坡監測小組」會議追蹤亞泥公司已照改善對策執行，並增加該礦場安全檢查頻率至每月1次。

0403花蓮強震落石爭議未解

會議中，族人多次提到2024年的0403花蓮強震後的崩山事件。富世村十鄰居民金明仁表示，落石風險依然尚未解除，「我們每天晚上都會怕，怕哪一天真的出事情，可是亞泥好像沒有真正關心我們這一帶發生什麼事，你們在說明的時候，也都沒有把這裡算進去。」他指出，山坡崩塌至今仍未被處理，相關單位也未說明後續作法；他也發現，亞泥簡報中的地圖並未標示自己居住的區域，讓居民覺得被忽略。

秀林鄉長王玫瑰多次提起對富世村安全的擔憂，直言「真的不希望我們的富世村成為小林村」，並提到強震後，許多土石堆積在半山腰，每逢颱風或暴雨，鄉民都無法安心睡覺。

富世村長張文盛則表示，過去爆破飛石事件後亞泥確實有即時回應，但他關切土地權利回復進度緩慢，並質疑還地須簽署切結書的合理性。

關於這點，陳志賢提到，十鄰地區落石問題不在環評的採礦區內，但公司仍高度關切居民安全，願配合地方政府，以專業技術協助整修，惟仍須釐清相關法律權責。白成石則於會後表示，雖然亞泥聲稱該處非開採範圍，但該區與開採區具備地質連動性，現場仍可見亞泥過去挖掘的坑洞，「這是避重就輕」。

何時談關場計畫？ 地方與廠方執不同意見

鄭文泉質疑，關閉新城礦場如果是可能的規劃，依據目前法律，周邊居民要如何確保未來的安全？長期關注此議題的地球公民基金會東部辦公室則提起，依亞泥目前每年約開採400萬公噸推估，既有約2400萬公噸儲量，最快六年內就可能用盡，主張亞泥不應等到結束才因應，而是現在就提出具體的「關礦場計畫」。包括說明員工去向、土地如何回復，以及部落未來的轉型方向，並與族人展開討論。

根據2022年《行政院核定亞洲水泥租用原住民保留地真相調查報告》調查建議，亞泥依法應於礦業用地使用完畢後，依核定之水土保持計畫實施土地復整及防災措施。而為求部落永續發展，政府、部落及亞泥應於礦區結束採礦之前四年，共同思考與協商礦場轉型與土地再利用計畫，期成為轉型正義與經濟發展相輔相成之典範。

礦權申請展限部分，《礦業法》修法期間遭凍結展沿的76個礦場，在立法院三讀時以附帶決議方式給予業者五年緩衝期接軌新法，包含提出礦場關閉計畫、行使土地同意權。然而，目前新城山礦區的未來，恐將面對無法取得全部土地同意權，但達5年（2029年）寬限期，卻也還沒討論礦場關閉計畫等情況。

花蓮廠長陳志賢回應，關場計畫依法在礦場設立之初就須提出，並不代表公司即將退場。他強調，水泥仍是國家建設的重要物料，亞泥需兼顧永續經營與在地就業，目前近九成員工為花蓮縣民；同時，透過循環經濟與替代原料，可降低石灰石開採量，實質延長礦場壽命。

今年中詳細環評報告將出爐

現場還有多位與會者提出意見。地方人士高孔先生肯定亞泥在空污、水質與噪音方面的改善，但強調安全教育應持續進行，不能等事故發生後才補救，呼籲中央政府負起統籌責任處理地質安全問題。

秀林部落主席Tunux Wasi則指出，秀林村在東北季風期間仍常聞到異味或煙塵，要求亞泥給予秀林村與富世村同等重視與回饋。八鄰住戶張秀小姐表達對教會後方與住家前落石的恐懼，要求重新確認界線並與地主溝通。

員工家屬王貴方則肯定亞泥公司事後道歉補償與環保作為。部落會議主席徐美人指出，多數家庭仰賴亞泥維生，建議調高回饋金；可樂社區代表雖反映偶有黑煙與臭味，但肯認亞泥近年改善防護措施的作為。

環境顧問公司光宇工程顧問公司執行副總經理邱景明表示，完整的環境影響評估報告書會在6月左右釋出。