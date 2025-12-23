亞泥系統性減碳成果再度獲淨零標章「銀級」肯定

永續能源研究基金會董事長簡又新（左）頒獎，亞泥發言人王照宇協理（右）代表領獎。

▲永續能源研究基金會董事長簡又新（左）頒獎，亞泥發言人王照宇協理（右）代表領獎。

亞泥（1102）長期推動低碳製程與循環經濟，減碳成果再獲肯定，榮獲台灣永續能源研究基金會授予2025年淨零標章「銀級」認證，展現企業在淨零治理與減碳行動上的穩健進展。

「淨零標章」為少數由經濟部智慧財產局核准註冊、具高度公信力的低碳倡議標章，評核重點涵蓋溫室氣體盤查制度、減碳行動落實情形及企業淨零路徑的完整規劃。取得銀級標章，代表企業於辦公室、生產及服務場域，已具備明確的淨零推進進度，並展現具體且可驗證的減碳成效。

泥秘書處協理暨發言人王照宇表示，公司的減碳策略並非單一技術或短期作為，而是橫跨企業治理、製程、能源、產品與運輸的系統性轉型。為確保淨零承諾能實際內化於營運決策，亞泥已將氣候變遷議題納入公司風險管理與董事會監督架構，並定期於ESG報告書中公開揭露減碳成果與淨零路徑圖，同時透過外部評比與第三方機制檢視執行成效，確保減碳承諾能持續落實、穩健前行。相關減碳績效亦通過 SBTi 1.5°C 科學基礎減量目標審查並連年達標，並已第11度獲得經濟部「產業溫室氣體減量績優企業」肯定。

在具體成效上，亞泥已將淨零布局由生產製造端，擴展至全公司營運場域與服務據點，透過節能措施、循環經濟、優化運輸車輛調度及採購國際碳權等多元作為，碳排減量成效持續超前。以2022年為基準年，2023年碳排放量已降低40.7%，2024年進一步降至42%，大幅超前原訂2030年減碳10%的目標，也成為再次獲頒銀級標章的重要關鍵。

此外，亞泥為台灣首家完成全品項碳足跡查證的水泥公司，並在低碳水泥領域持續創下最低碳紀錄；同時攜手子公司亞東預拌混凝土，推廣整合式低碳建材方案，協助建築在營造階段即有效降低蘊含碳，將減碳行動實際落實於日常營運與市場應用。

台灣永續能源研究基金會指出，亞泥為「淨零行動聯盟」創始成員之一，並已承諾於2050年達成淨零排放目標。連續四年取得淨零標章、二度獲頒銀級認證，顯示亞泥已建立完善且可驗證的碳管理機制，並以科學化方法持續推進淨零目標，為產業減碳與社會永續創造長期價值。