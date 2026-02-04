亞泥舉行補辦環評說明會 居民籲協助整治新增崩塌點

為了要讓礦場下的民眾了解亞泥這幾年在新城山礦區做了什麼改善，亞泥特別邀請部落族人及地方民意代表參加說明會，居民大多認為居住安全還不夠，未來土地返還後，山上還剩下什麼。

反亞泥還我土地自救會副會長白誠實表示，「斷頭山非常恐怖，再來就是一個地質軟弱區，地質軟弱區那上面有多少萬方的土石。」

反亞泥還我土地自救會總幹事鄭文泉說，「將來你們離開之後，土地原貌要怎麼處理，這我們很關心的，已經沒有任何土地可以利用了。」

2023年《礦業法》修正通過後，只要面積達2公頃以上及年產量超過5萬公噸的礦場都需補辦環評，因此亞泥花蓮廠成為全台第一個執行補辦環評的大型礦場，環評前舉辦說明會以利蒐集各方意見。

亞泥新城廠長陳志賢回應，「居住安全的問題還有就業經濟的問題，我們都很努力地去把植生綠化這件事情做好，也把在開採過程裡面的爆破，對於居民的影響降到最低。」

鄉長則是大聲疾呼，礦場北方山壁上有一處大面積落石，嚴重威脅山下10鄰部落，希望亞泥能協助清除，但因該區域非開採區，受限法令亞泥無法協助。

秀林鄉長王玫瑰表示，「希望我們亞泥能夠幫我們去處理整治這個山頭，但是怎麼樣你們知道嗎，他們沒有權利，因為中央每一層每一層都有一個規定規定規定。」

亞泥新城廠副廠長游象麟說明，「你假設要處理這塊，是一個公權力就政府單位它才能去做。那我們是私人企業，我們當然沒有那公權力，所以如果我們要把我們開採範圍變大的話，那就要經過環評。」

環團則是認為，亞泥新城礦區的蘊涵量約2400萬噸，每年開採約400萬噸因此估算約6年將開採完畢，要求亞泥需提關廠規劃與時程，亞泥則是強調何時關廠需視水泥需求量評估。

