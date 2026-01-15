亞泥花蓮廠工安事故致1死 停工區域將調度料源因應

（中央社記者何秀玲台北15日電）亞泥表示，花蓮製造廠石灰石細料堆置區，因發生承攬商勞工死亡職業災害，依職業安全衛生署通知立即辦理停工改善，停工範圍為花蓮製造廠石灰石堆置區作業及其場所，將透過調派料源與生產調度因應。

亞泥今天透過新聞稿表示，花蓮製造廠8日發生承攬廠商中菱企業公司作業人員工安事故，一名作業人員於中午休息期間，因不明原因進入石灰石細料堆置區邊緣時，不幸遭旁側崩落的細料掩埋，經緊急處置仍不幸罹難。

亞泥表示，事故發生後，於第一時間啟動內部調查程序，並督請承攬廠商中菱企業公司依相關規定通報主管機關，同時配合後續調查作業。目前事故發生的作業區域已全面停工，亞泥花蓮製造廠將視實際營運狀況，透過調派不同料源及礦場生產調度等方式因應，以降低對花蓮製造廠生產作業的影響。

亞泥表示，對於此次事件，將負起應有督導與管理責任，全力協助承攬廠商中菱企業公司妥善辦理後續善後事宜，並針對工作場所進行全面風險盤點與作業流程優化，同時強化人員安全教育訓練，以提升職場環境安全與職業安全衛生管理效能；待主管機關職業安全衛生署確認各項安全條件與防護措施均已完備後，依程序申請復工。（編輯：張均懋）1150115