亞泥花蓮廠重大工安！作業員遭石灰石活埋身亡「全面停工」

亞泥花蓮廠發生嚴重工安事故。1月8日一名承攬商作業員因石灰石細料崩落遭掩埋身亡，職安署隨即勒令該區停工改善。亞泥於15日晚間6時發布重訊，表示將優化流程並強化教育訓練，降低職業災害影響。

亞泥花蓮廠8日發生工人遭活埋意外，目前全場停工接受調查。 （圖／資料畫面／中時新聞網）

這起工安事故發生於1月8日中午12時50分，根據監視器畫面，中菱企業的一名作業員因不明原因走入花蓮製造廠石灰石細料堆置區下方，隨即遭上方細料崩落掩埋。鄰近怪手司機因聯繫不上該名作業員前往查看，於下午1時25分發現他，救護車抵達後判定其已明顯死亡。

勞動部職業安全衛生署接獲通報後已派員至現場檢查，並勒令亞泥花蓮製造廠石灰石堆置區自1月9日下午5時起立即停工。

亞泥表示，目前廠方正依停工通知範圍實施全面檢查，承攬商中菱企業已先行支付家屬慰問金，並預計於1月22日前支付死亡補償，現正持續洽談和解事宜。

針對本次職業災害，亞泥深表遺憾，並強調將針對工作場所進行風險盤點與作業流程優化，同時強化人員安全教育訓練，以提升職場安全。關於生產影響，花蓮廠將透過調派不同料源及礦場生產調度等方式降低衝擊，並於符合復工條件後向職安署申請復工。

