亞泥花蓮礦區補辦環評 居民聚焦居住安全及生態復育

（中央社記者張祈花蓮縣3日電）礦業法2023年修正後，亞洲水泥是首例補辦環境影響評估的個案，今天舉行補辦環評地方說明會。在地居民聚焦居住安全、景觀復育及土地返還等議題，也呼籲協助震後新增崩塌處整治。

2023年《礦業法》修正通過，要求面積達2公頃以上及年產量超過5萬公噸的礦場，需補辦環評，亞洲水泥花蓮廠下午在富世村舉行補辦環境影響評估說明會。

亞泥簡報說明，礦區位於秀林鄉秀林村及富世村，開採面積逾35公頃，預計最大年產量630萬公噸以下，採露天階段式開採，目前開採高程介於海拔195至135公尺，開採最終高程為海拔120公尺。

亞泥表示，亞泥花蓮廠是礦業法修法後，全台第一個執行補辦環評的大型礦場，針對礦區、周界佈設空氣品質、水質及生態調查，皆符合相關規範，震動與噪音屬輕微影響，也設有邊坡應變小組監控地質安全，將彙整說明會各方意見，完整納入環評說明書。

反亞泥還我土地自救會總幹事鄭文泉表示，去年6月亞泥開採發生土石飛落部落意外，毀損多處住家、公共建設等，雖事後很快處理並改善，但安全機制必須更加嚴謹，類似事件不該再發生。

自救會副會長白誠實則認為，環境影響評估忽略在地太魯閣族文化、傳統領域。金姓居民反映，0403強震後鄰近礦區山域土石崩落，危及下方10鄰居民需要協助，「居民需要居住安全，不要錢。」

支持亞泥的王姓居民表示，去年6月飛石事件確實是施工失誤，亞泥逐戶向居民致歉，說明改善方式，且對工程污水、環境處理也很重視，身為員工及居民都有感受到亞泥的努力。

秀林鄉長王玫瑰也為居民發聲，富世村10鄰上方邊坡0403震後，半山腰堆積大量土石，曾多次向上級單位、中央政府尋求協助未獲回應，也向亞泥請求協助，不要讓富世村成為第二個小林村。

亞泥新城廠長陳志賢會後接受媒體聯訪表示，10鄰邊坡崩塌區域雖然在礦區外，若公部門能解套法律與制度限制，願意協助居民做整治。

媒體詢問，環團預估按計畫僅剩2400萬公噸土石可採量，可能在6年內挖完，未來可能會擴大開採範圍？陳志賢說，台灣水泥需求量逐步減少，石灰石開採量比以前降低，加上近年擴大循環經濟量能，使用廢棄物替代石灰石，都可能影響礦場存續，實際時間很難評估。

對於環團關心未來礦場退場、土地回復與再利用等，應讓部落實質參與。陳志賢說，若未來關場計畫啟動，一定會負責任將裸露的採掘面做植生復育，且這早在45年前就已啟動，植栽樹木超過10萬棵，會持續推動。（編輯：黃世雅）1150203