「亞洲之星」BoA寶兒離開SM！待25年確定拆夥粉絲震驚

39歲南韓樂壇指標性天后BoA（寶兒）正式確定將結束與SM娛樂長達25年的合作關係。SM娛樂於12日發布官方聲明，表示雙方在長時間溝通與審慎討論後，決定於2025年12月31日合約到期後各自展開新階段。消息曝光後，立刻在全球粉絲圈掀起巨大震撼，不少人感嘆象徵一個世代的「SM一姐」正式畫下句點。

BoA於2000年以年僅13歲之姿出道，在當時韓國娛樂產業仍以本土市場為主的環境下，被公司定位為海外發展的關鍵人物。她憑藉扎實唱跳實力與語言能力，成功打入日本主流市場，不僅多張專輯在Oricon榜締造百萬銷量，更成為首位登上Billboard 200的韓國歌手，被外界譽為「亞洲之星」與韓流國際化的重要推手。

除了歌手身分，BoA也長年被視為SM娛樂的核心支柱人物，不僅參與音樂製作、企劃專案，近年亦跨足戲劇領域，並擔任選秀節目導師，對後輩藝人影響深遠。少女時代、EXO等後續世代團體皆曾公開表示，BoA是象徵性的大前輩與精神標竿，她在公司內外的地位，早已超越單一藝人層級。

SM娛樂在聲明中高度肯定BoA的歷史意義，指出她是開拓海外市場的重要象徵，也是引領K-POP走向世界的關鍵人物。公司強調，雖然專屬合約即將結束，未來仍會支持BoA的全新挑戰與發展，並祝福她以藝人與個人身分迎向更自由的人生篇章。隨著這段合作告一段落，BoA的下一步動向，也成為外界關注焦點。

SM娛樂聲明全文：

大家好，這裏是SM娛樂。

首先，謹向一直以來給予藝人BoA喜愛與支持的Jumping BoA們以及衆人致以最誠摯的感謝。

我司在與BoA經過長時間、深入的討論後，協商决定以12月31日爲終點，結束雙方長達25年的合作同行。

BoA于2000年以13歲的年紀出道，至今迎來出道25周年。她不僅作爲開拓亞洲韓流的「海外進軍ICON」、「亞洲之星」，長期以來深受全球音樂粉絲的喜愛，也成爲引領K-pop熱潮的衆多後輩藝人的榜樣。

作爲開拓者與先行者，BoA一路走來的旅程，憑藉她不懈的努力與熱情，創造了耀眼的成果與無可替代的紀錄，熠熠生輝。

從書寫韓國大衆音樂新歷史的特別出道開始，到成長爲No.1藝人兼製作人的今天，我們銘記每一個瞬間，能够與她一同見證這段璀璨的旅程，我司深感榮幸。

25年來，BoA名副其實地成爲SM娛樂的驕傲、榮耀與象徵。

儘管與我司的專屬合約已結束，但我們仍將衷心支持BoA在今後的全新活動與挑戰中盡情發揮自身實力，繼續以“亞洲之星”的身份綻放更加耀眼的光芒。

也請大家對即將展開新篇章的BoA給予更多的喜愛與關注。

同時，也衷心祝願不只是藝人BoA，而是作爲KWON BoA的未來能够幸福美好。

謝謝。

